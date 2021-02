‚Nesmí existovat geopolitická tabu.‘ Kurz chce po schválení v Rakousku vyrábět Sputnik V a CoronaVac

Rakouský kancléř Sebastian Kurz se vyslovil pro výrobu ruských a čínských vakcín přímo v Rakousku poté, co je schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V této věci nesmí existovat žádná geopolitická tabu, řekl Kurz v rozhovoru s německým nedělníkem Welt am Sonntag. Vídeň 7:16 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jde přece o to získat rychle co nejvíce bezpečné vakcíny - a je jedno, kdo ji vyvinul,“ zdůraznil Kurz. Už ve čtvrtek se vyslovil pro to, aby EMA zkoumala i možnost schválení vakcín z Ruska a Číny. | Zdroj: Úřad vlády ČR

Po schválení obou vakcín „by se Rakousko zcela určitě pokusilo poskytnout výrobní kapacity u vhodných domácích podniků pro ruské nebo čínské očkovací látky“, řekl Kurz. „Stejně jako pro výrobce z ostatních zemí,“ dodal kancléř.

„Jde přece o to získat rychle co nejvíce bezpečné vakcíny - a je jedno, kdo ji vyvinul,“ zdůraznil Kurz, který se podle APA už ve čtvrtek vyslovil pro to, aby EMA zkoumala i možnost schválení vakcín z Ruska a Číny. V tomto ohledu podle šéfa rakouské vlády nesmí existovat „geopolitická tabu“.

Es darf bei der Zulassung von Impfstoffen keine geopolitischen Tabus geben. Die #EMA sollte natürlich auch die Zulassung von chinesischen Impfstoffen oder des russischen Impfstoffs prüfen, wenn diese einen Antrag stellen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 4, 2021

Na otázku, zda by se sám nechal očkovat ruskou vakcínou Sputnik V nebo čínským preparátem, Kurz odpověděl kladně. „Ano, pokud budou očkovací látky v Evropě schváleny,“ řekl. „U očkovacích látek jde jedině o účinnost, bezpečnost a o rychlou použitelnost, ne o geopolitické boje,“ zdůraznil Kurz.

Za nynější nedostatečné zaopatření občanů unijních zemí vakcínami může podle Kurze i pomalost ve schvalovacím procesu. Rakouský konzervativní politik považuje za „problematické, jak byrokraticky a pomalu pracuje Evropská agentura pro léčivé přípravky při schvalování očkovacích látek“.

Jako první v EU předběžně schválilo ruskou vakcínu Sputnik V v lednu Maďarsko. Podle smlouvy z ledna má Rusko Maďarsku dodat během tří měsíců dva miliony dávek, což bude stačit k naočkování milionu lidí. Podmínečnou registraci v Maďarsku získala také vakcína čínské firmy Sinopharm. Český premiér Andrej Babiš v pátek v Budapešti uvedl, že pokud by Česko mělo možnost získat i jinou než v EU schválenou vakcínu, mohlo by zvážit podobný postup jako Maďarsko.