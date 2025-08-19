Sebevražda na půdě parlamentu? Zemřel 30letý finský poslanec Peltonen, policie zatím příčinu nepotvrdila
Třicetiletý finský poslanec za opoziční sociální demokracii Eemeli Peltonen v úterý zemřel přímo v budově finského parlamentu. Policie podle agentury AFP uvedla, že v tuto chvíli nemá podezření na spáchání trestného činu. Finská média píší o sebevraždě.
„Člověk, který zemřel v budově parlamentu ráno 19. srpna, je Eemeli Peltonen, poslanec ve svém prvním funkčním období,“ potvrdilo tiskové oddělení parlamentu v prohlášení, aniž by upřesnilo příčinu úmrtí.
Podle policie Peltonen zemřel kolem 11.00 (10.00 středoevropského letního času). Policie uvedla, že příčinu úmrtí vyšetřuje, ale „v této fázi nemá podezření na trestný čin“. Například podle finského webu Iltalehti se však mělo jednat o sebevraždu třicetiletého politika.
„Úmrtí Eemeliho Peltonena mě i nás všechny hluboce zarmoutilo,“ uvedla ve svém prohlášení předsedkyně poslaneckého klubu sociálních demokratů Tytti Tuppurainenová. „Byl velmi oceňovaným členem naší komunity a bude nám velmi chybět,“ dodala.
Zármutek a kondolence vyjádřilo mnoho finských politiků včetně hlavy státu. „Byl známý jako kompetentní a pracovitý poslanec, jehož práce byla respektována napříč stranami,“ uvedl na síti X prezident Alexander Stubb.
Finská vlajka před budovou parlamentu v centru Helsinek v úterý byla spuštěna na půl žerdi na znamení smutku.
Peltonen koncem června oznámil, že je na nemocenské kvůli infekci, kterou se nakazil na jaře při léčbě onemocnění ledvin.
Finští poslanci mají v současné době parlamentní prázdniny. Příští schůze jednokomorového parlamentu, který má stejně jako česká Poslanecká sněmovna 200 členů, začíná 2. září.