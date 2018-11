Nabádal manželku k sebevraždě a pomáhal jí s přípravou. Australan dostal deset let vězení

Australský soud poslal na deset let do vězení muže, kterého shledal vinným, že nabádal k sebevraždě svou manželku, jež se v roce 2014 zabila. Verdikt by se mohl stát světovým precedentem, napsal zpravodajský server BBC News. Sydney 18:41 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Radil jste manželce, aby se zabila, protože jste chtěl dostat 1,4 milionu dolarů,“ řekl soudce Peter Davis při vynesení rozsudku. | Foto: Fotobanka Profimedia

Nyní 68letý Graham Morant se podle rozhodnutí soudu dopustil trestného činu, když manželce Jennifer radil, aby si vzala vlastní život. Jeho motivací byla touha získat její životní pojistku dosahující výše 1,4 milionu australských dolarů (asi 22,8 milionu korun).

„Radil jste manželce, aby se zabila, protože jste chtěl dostat 1,4 milionu dolarů,“ řekl soudce Peter Davis při vynesení rozsudku. Jennifer Morantová trpěla chronickou bolestí, depresí a úzkostmi, ale nebyla nevyléčitelně nemocná.

Podle Davise je to zřejmě poprvé, co byl na světě někdo odsouzen za to, že jiného nabádal, aby spáchal sebevraždu. Morant tvrdil, že je nevinný, ale soud dospěl k závěru, že bez jeho navádění a pomoci by k sebevraždě nedošlo.

Šestapadesátiletá žena byla nalezená mrtvá společně s benzinovým generátorem ve svém voze 30. listopadu 2014. Vedle ní ležel lístek se slovy: „Prosím neoživovat.“ Manžel ji krátce před tím odvezl do obchodu, aby koupili generátor.