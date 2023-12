Šedivý: Izraelští vojáci jsou na boj s teroristy vycvičení. Při zastřelení rukojmích porušili pravidla

Na světlo začínají vycházet další okolnosti zabití tří rukojmích Hamásu, které izraelští vojáci zastřelili v pátek v Gaze. Podle šetření armády rukojmí mávali při setkání s vojáky bílou vlajkou. Ti si ale mysleli, že jde o lest, a začali střílet. Tento postup byl však „proti pravidlům“, jak potvrzuje v rozhovoru pro Radiožurnál Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu, dnes vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Institut. Rozhovor Praha/Tel Aviv 18:40 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To, co se popisuje, si myslím, že je opravdu hrubé porušení všech zásad, které zcela určitě mají izraelští vojáci jako jednu z částí vzdělávacího vojenského programu, myslí si Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Podle izraelského ministra obrany Galanta smrt rukojmích zapříčinila vážná pochybení na straně vojáků. Také izraelský zástupce armády uvedl, že vojáci jednali proti pravidlům. Jak by tedy měli reagovat vojáci v situaci, kdy mají před sebou podezřelé osoby, které ale mávají bílou vlajkou, jsou svlečené do půli těla a není tedy jasné, jestli nejde třeba o past?

Určitě je nezbytně nutné ověřit, jaká je konkrétní situace.

Zda v okolí nedochází k nějakým podezřelým aktivitám, které by mohly svědčit o tom, že se jedná skutečně o lest.

Ale v každém případě, pokud se, ať už voják nebo i civilní osoba, prokazuje bílým praporem, který de facto dává najevo, že se vzdává, nebo není účastník toho ozbrojeného konfliktu, tak se vůči němu nesmí vést palba a používat násilí. Myslím si, že to je zcela jasné bez jakýchkoliv diskusí.

Jsou toto postupy, které by měly mít vojáci nacvičené?

Přesně tak, vojáci jsou takto připravováni. To, co se popisuje, si myslím, že je opravdu hrubé porušení všech zásad, které zcela určitě mají izraelští vojáci jako jednu z částí vzdělávacího vojenského programu. V tomto případě je nezbytně nutné, aby se ověřili všechny aspekty, co se tam vlastně stalo. Ale podle popisu situace vojáci jednali protiprávně.

Z toho, co se o tom incidentu zatím napsalo a jaké věci vycházejí najevo, vidíte tam ještě nějaká další pochybení?

Myslím si, že izraelský systém zpravodajských služeb a armáda nemají vůbec kontakt s rukojmími. A za druhé pokud to byli vojáci, tak ti musí znát určité signály, které se dávají právě na to, aby se potvrdilo, že jsem vlastní voják a ne nepřítel. Tady zkrátka něco selhalo. To si budou muset Izraelci velmi důkladně promyslet a prověřit, co se stalo.

‚Vojáci by měli být zvyklí na stres‘

Izraelská armáda také uvedla, že chápe, co vojáky vedlo k takovému jednání. Armáda v Gaze ve čtvrti, kde se to stalo, v posledních dnech nezaznamenávala žádný pohyb palestinských civilistů a naopak tam za poslední dny zabila asi 38 příslušníků Hamásu. Ten stres vojáků v ulicích Gazy musí být obrovský. Dá se na něco takového připravit vojenským výcvikem?

Vojenský výcvik směřuje k tomu, aby byli vojáci schopni v tak složitých a stresových situacích vést boj a reagovat na různé situace.

K tomu de facto celý výcvik směřuje. Samozřejmě, že to je vždycky hodně složité a nebezpečné. Pokud někdo nezvládne situaci psychicky, tak potom dělá některé kroky, které můžou ohrozit nejenom jeho samého, ale i jeho spolubojovníky. Obecně ale platí to, že právě na takové situace se vojáci musí připravovat.

Izraelská armáda se určitou dobu, nevíme jak dlouho přesně, zcela jasně připravovala na bojové aktivity, které budou probíhat v tak silně zastavěném prostoru, jako je Pásmo Gazy. A museli se připravit na to, že budou pod velkým tlakem a že budou narážet na různé léčky, takže to by také pro ně nemělo být něco, co by překvapilo.

Vypadá výcvik vojáků jinak, pokud jde o boj právě jako třeba v Gaze proti teroristům, kteří používají jiné metody, než v klasické válce?

Samozřejmě zaleží na tom, k jakým bojovým aktivitám se vojenská jednotka připravuje, ale myslím si, že to je zvládnutelné.

I naši vojáci, když odchází na zahraniční misi do určitého prostoru, tak absolvují speciální přípravu a výcvik na dané prostředí. A Izraelci znají bojové aktivity, které se odehrávají anebo odehrávaly vždycky buď někde v území Západního břehu, anebo v Pásmu Gazy. Přece jenom setkávání se s teroristy není pro izraelské vojáky něco absolutně neznámého.

Jaký vliv může mít taková událost na morálku vojáků? Jak se v takových případech postupuje třeba v té jednotce, kde se něco takového stalo?

Nemáme veškeré informace, co se stalo, ale zpravidla se stahují z aktivní činnosti a provede se rozbor. Teprve potom, když se při vyšší vyšší úrovni výcviku zjistí, že to nemá negativní vliv na morálku vojáků, tak se vracejí do bojových aktivit. Ale obecně platí stáhnout je z bojiště.

Jak hodnotíte komunikaci celého incidentu od armády a také od izraelské vlády?

Izraelci to nepopírají, nevymlouvají se, říkají, že se to musí vyšetřit a že vojáci jednali protiprávně. Myslím si, že komunikace je vcelku otevřená. Také je ale potřeba říct, že určitě nemáme úplně všechny informace a ani izraelská strana neříká všechny informace veřejně. Takže to vyšetřování bude trvat nějakou dobu. Možná, že dokonce nastane i nějaké soudní řešení, musíme si počkat.