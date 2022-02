Šedivý: Putin se dostal do velmi složité situace, ruská armáda ukazuje obrovský diletantismus

Ukrajinská armáda si momentálně vede skutečně velmi dobře, i když je zřejmé, že početní převaha sil, které byly nasazeny Ruskem, je samozřejmě velká, stejně jako jejich převaha ve vzdušném prostoru, konstatuje bývalý náčelník generálního štábu české armády a vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý. Co očekává od rusko-ukrajinských jednání, na kterých se obě strany domluvily? Praha 17:01 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Šedivý, generál, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Z hlediska vojenského je důležité, že se Kyjev ubránil proti nočním útokům, bohužel na jihu směrem z Krymu na doněckou oblast Rusové neustále postupují. Celkově si ale ukrajinská armáda vede velmi dobře, konstatuje Jiří Šedivý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hrdinství na jedné straně a diletantismus na druhé. Poslechněte si, jak hodnotí dosavadní vývoj války generál Jiří Šedivý

Ruská vojska naproti tomu podle něj prokazují obrovský diletantismus. „Operace na Ukrajině pravděpodobně nebyla dostatečně logisticky zabezpečena a Kyjev je sice postupně obkličován, ale Rusové už musí přesunovat druhé sledy, případně zálohy,“ všímá si.

„Zásadní teď bude, do jaké míry bude Rusko schopné zmobilizovat znovu první sledy a zajistit zasazení sledu druhých.“

ONLINE: Ostřelování Charkova si podle ukrajinských úřadů vyžádalo desítky mrtvých a stovky zraněných Číst článek

„Pokud se jim to nepovede – a doufám, že se jim to nepovede –, bude Rusko muset dříve nebo později přijít s návrhem, jak toto dobrodružství ukončit. Nebude to pro Putina vůbec příjemné a jednoduché.“

Mír? Zřejmě jen první kolo

Na jednání zástupců obou stran budou podle něj pravděpodobně předloženy nějaké varianty, na kterých se ovšem účastníci stoprocentně neshodnou. Půjde asi o první kolo série jednání, odhaduje generál.

„Putin se dostal skutečně do velmi složité situace, kdy se mu nedaří nejen vojensky, ale ani na mezinárodním poli. Hrozba jadernými zbraněmi byla cítit už v jeho projevu před asi třemi dny. Snaží se použít kartu, kterou má v ruce, ale myslím si, že neuplyne dlouhá doba, kdy se i společnost v Rusku začne ptát, co se to vlastně děje.“

Ve válce se neříká pravda

Informace o počtu padlých nebo ztrátách v oblasti vojenské techniky je potřeba brát podle Jiřího Šedivého s rezervou.

Žádná ze stran neříká pravdu v tomto směru, zajímavé ale je, že Rusové téměř vůbec neuvádí anebo jen velmi omezeně ztráty, které způsobují ukrajinské armádě.

„To znamená, že si nejsou jisti, do jaké míry eliminovali nebo byli schopni potlačit bojeschopnost ukrajinské armády anebo jednoduše ty informace nemají. Ale podle toho, co dostáváme přes sdělovací prostředky, případně i cestou reportů, které podává ukrajinské vedení armády, si myslím, že počet mrtvých ruských vojáků se blíží několika tisícům.“