Šéf izraelské tajné vojenské jednotky rezignuje. Měl na starost bombardování Pásma Gazy pomocí AI

Velitel tajné izraelské vojenské jednotky pro kybernetickou bezpečnost Jossi Sariel rezignuje, informoval ve čtvrtek web The Times of Israel (ToI). Velitel elitního útvaru zpravodajských služeb 8200 rezignaci oznámil 11 měsíců poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás loni 7. října zaútočilo na Izrael. Teroristé při útoku zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 osob unesli na palestinské území. Tel Aviv 21:11 12. září 2024

Jednotka 8200, jíž Sariel dosud velel, patří k útvarům izraelských zpravodajských služeb, které nezabránily útokům ze 7. října, píše ToI. V kopii rezignačního dopisu, kterou zveřejnila izraelská média, Sariel žádá o „odpuštění za to, že 7. října nesplnil úkol, který mu byl přidělen“.

Tři civilisté zemřeli při střelbě na hranici u Jordánska. Izrael uzavírá hraniční přechody Číst článek

Sariel je považován za klíčového architekta používání nástrojů umělé inteligence (AI) při bombardování Pásma Gazy izraelskou armádou, která zahájila ofenzivu v Pásmu Gazy v reakci na útok z loňského 7. října.

Ve válce v Pásmu Gazy podle úřadů pod kontrolou Hamásu zahynulo už přes 41 100 Palestinců. Tento údaj zahrnuje civilisty i bojovníky hnutí.

Sariel se dostal do pozornosti médií letos v dubnu, když se podle deníku The Guardian ukázalo, že za sebou několik let zanechával rozsáhlou digitální stopu. Až do tohoto odhalení přitom byla Sarielova totožnost v Izraeli státním tajemstvím.

Novináři jej nemohli ve zprávách jmenovat, přestože vypukl zásadní spor ohledně způsobu řízení útvaru 8200 a také ohledně toho, že nedokázal zabránit teroristickým útokům Hamásu ze 7. října, ani je předvídat.