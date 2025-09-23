Šéf tajné služby na Slovensku čelí nařčení z plagiátu. Má stejnou školu jako exministryně Malá

Ředitel Slovenské informační služby Pavel Gašpar má problém se svou diplomovou prací. Podle slovenského deníku Sme jde totiž o plagiát. Gašpar v ní údajně doslovně opsal celé kapitoly. Šéf tajné služby se ale brání, že svou práci obhájil před komisí.

Pavel Gašpar

Pavel Gašpar | Foto: Martin Baumann/TASR | Zdroj: Profimedia

Gašpar studoval právo na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, popisuje deník Sme. Studium skončil v roce 2011 s diplomovou prací Trestněprávní aspekty postihu korupce.

Podle slovenského deníku jde ale o plagiát. Na první pohled působí Gašparova diplomová práce spíše teoreticky a chybí v ní vlastní výzkum, popsal deník. Zároveň informoval, že zhruba dvě třetiny jsou opsané ze čtyř zdrojů, dva z nich přitom Gašpar neuvedl.

Hned první kapitolu své diplomové práce, která se snaží definovat korupci, opsal Gašpar podle deníku Sme ze studie Míra latence korupční kriminality, která vyšla v roce 2008 a jejímž autorem je Pavel Augustín. Kapitolu měl přitom opsat i s poznámkami pod čarou.

V kapitole o mezinárodních nástrojích kontroly korupce pak podle Sme nepoužil Gašpar na deseti stranách ani jeden zdroj. Dalších 24 stran pak měl doslovně opsat z knih od Jozefa Čentéša Boj proti korupci ve Slovenské republice a Evropské unii a z komentovaného Trestního zákona od Ondřeje Samaši.

Závěrečnou kapitolu o odhalování trestných činů pak podle Sme opsal z článku Nesmrtelný fenomén lidské společnosti od Renáty Kravcové, jejíž článek vyšel v časopise finanční správy roku 2009. Ani ji údajně Gašpar v diplomové práci neodcitoval.

Gašpar ale nařčení z plagiátorství odmítl. „Moje diplomová, stejně jako bakalářská práce jsou v pořádku a prošly posouzením a mou obhajobou před komisí,“ zdůraznil bez dalších podrobností šéf slovenské tajné služby.

Reportéři deníku Sme při pátrání použili český antiplagiátorský systém odevzdej.cz.

Problematická vysoká škola

Panevropská vysoká škola v Bratislavě přitom nemá nejlepší pověst. Před pěti lety odhalil Denník N, že diplomová práce tehdejšího ministra školství Branislava Gröhlinga na této škole je kompilátem s prvky plagiátu.

Problém ale neměli jen slovenští politici, kteří tuto školu studovali. Podezření z plagiátorství čelila krátce po nástupu do úřadu i někdejší ministryně spravedlnosti z ANO Taťána Malá, zjistil v roce 2018 Radiožurnál.

Malá tehdy odmítla, že by v závěrečné práci o rodinném právu úmyslně opisovala. Připustila ale, že mohla chybovat při používání citací. Po 13 dnech kvůli této kauze skončila na postu ministryně.

O Pavlu Gašparovi

Pavel Gašpar je synem bývalého slovenského policejního prezidenta Tibora Gašpara, který je dnes za Směr místopředsedou slovenského parlamentu. Jeho podobiznu má vytetovanou na předloktí.

Gašpar mladší je spojený s řadou kontroverzí. Naposledy koncem srpna naboural v Nitře žluto-černý sportovní vůz Dodge Challenger, při nehodě se zranila 14letá dívka z druhého auta. Policie případ vyšetřuje pro podezření z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pavol Gašpar (vlevo) se svým otcem Tiborem, jehož podobiznu má vytetovanou na předloktí | Foto: FB Pavol Gašpar

