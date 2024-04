Šefčovič: Chci být i v další Evropské komisi. Komunikaci Green Dealu jsme podcenili

Na starosti už měl vyjednávání brexitu, společné nákupy plynu a nově také naplňování Zelené dohody pro Evropu. Slovenský eurokomisař a aktuálně i výkonný místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič je jedním z nejdéle sloužících eurokomisařů – v unijní exekutivě je už 15 let. A v podcastu Bruselské chlebíčky prozrazuje, že by chtěl pokračovat i v dalším funkčním období. „Jsem připravený ucházet se o důvěru,“ říká Šefčovič. Praha/Brusel 7:27 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maroš Šefčovič v podcastu Bruselské chlebíčky | Zdroj: Profimedia

Nového slovenského eurokomisaře bude navrhovat vláda Roberta Fica. Do svého týmu si ho pak bude vybírat budoucí předsedkyně či předseda Evropské komise. To vše po červnových volbách do Evropského parlamentu.

Pokud se Šefčovič stane staronovým eurokomisařem, zaměřil by se rád na podobná témata jako dosud.

„Velmi intenzivně jsem se věnoval průmyslové politice a energetice. Je mi to blízké a rád bychom v tom pokračoval,“ upřesňuje.

Green Deal srozumitelně

Od loňského srpna má na starosti také Zelenou dohodu pro Evropu – tuto agendu převzal po odchodu Franse Timmermanse z Evropské komise.

„Mojí velkou prioritou bylo intenzivně konzultovat se všemi odvětvími průmyslu, která byla nejvíce zasažená zelenou transformací, abychom hledali způsob, jak zajistit investorštější, podnikatelštější přístup k realizaci této Zelené dohody. Protože její cíle dosáhneme jen tehdy, pokud bude mít i pro podnikatele význam a budou chtít investovat,“ vysvětluje Šefčovič.

Evropská komise podle slovenského eurokomisaře v minulosti komunikaci Green Dealu podcenila.

„Bylo to vnímané jako velmi velký soubor velmi složitých byrokratických opatření. Pro lidi to bylo spojeno s tím, že jim chceme říkat, jaký bojler mají mít v garáži, jaké auto jim má parkovat před domem a jakým způsobem se do posledního detailu mají starat o svoje pole,“ uvědomuje si.

Co by za uplynulých patnáct let v Evropské komisi udělal dnes Maroš Šefčovič jinak? Začne Evropská unie kromě plynu nakupovat společně i další suroviny? A jsou vztahy mezi Českem a Slovenskem nenávratně poškozené?

Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.