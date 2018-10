Více než 250 lidí už zemřelo při pořizování selfie, ukázal výzkum. Počet obětí ale může být vyšší

Zprávu jako první přinesl amerického deníku The Washington Post (WP). „Až příště budete stát na okraji malebného útesu nebo na vrcholu vodopádu, dejte si při focení rychlé selfie. Může to být poslední věc, kterou v životě uděláte,“ napsala k tomu reportérka WP Allyson Chiuová.

Vědci analyzovali články v médiích o tragických nehodách spojených s focením selfie v období od října 2011 do listopadu 2017. Nejčastější příčinou 259 úmrtí bylo utopení. Po něm následovaly dopravní nehody, například při focení s přijíždějícím vlakem, a pády z výšek. K dalším příčinám patřily útoky zvířat, postřelení a zasažení elektrickým proudem.

Podle vedoucího studie Agama Bansala stojí za podobnými incidenty mnohdy snaha získat co nejlepší záběr. „Když jen stojíte a fotíte se třeba s nějakou celebritou nebo podobně, nic se stát nemůže. Ale když fotíte a riskujete při tom, může být pořizování selfie nebezpečnou činností,“ uvedl Bansal.

Zvlášť znepokojivé podle něj je, že při pořizování selfie umírají především mladí lidé. Osmdesát pět procent obětí ve sledovaném období tvořily osoby ve věku od deseti do 30 let.

Převažují mladí muži

Průměrný věk byl téměř 23 let. Také platí, že riskují více muži, než ženy. Vědci nedokázali dohledat přesná data u 48 obětí. Ze zbylých 211 úmrtí tvořili drtivou většinu muži – celkem se jednalo o 153 zemřelých.

Velice zajímavý je také nárůst v čase. Zatímco v roce 2013 se psalo o dvou úmrtích, v roce 2016 to bylo již 98. I proto se vědci nezdráhají ve studii použít slovo epidemie smrtí v důsledku focení selfie.

„Fotit selfie je považováno za způsob sebevyjádření současné generace. Selfie jsou populární na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Pinterestu. Je to velice naplňující pozorovat naskakující liky a číst si pozitivní komentáře. To ovšem uživatele podporuje ve snaze získat co nejunikátnější snímek a může vést rizikovému chování,“ uvádí autoři studie.

Selfie-free zóna

Skutečný počet úmrtí spojených se selfie snímky může být podle Bansala dokonce vyšší než zmíněných 259, neboť ne všechna taková neštěstí patrně byla zdokumentována.

Rovněž letos už bylo zaznamenáno několik smrtelných nehod při focení selfie. V květnu v Indii si jeden muž pokoušel pořídit snímek se zraněným medvědem, šelma ho ale roztrhala. Minulý měsíc ve Spojených státech spadl izraelský turista ze skály v Yosemitském národním parku, když se snažil vyfotit se s vodopádem.

Řešením by podle Bansala mohl být zákaz selfie v rizikových zónách, jako jsou například vrcholky hor nebo střechy výškových budov. Taková opatření už v roce 2016 zavedla po sérii úmrtí při focení autoportrétů indická Bombaj.

Výsledky studie zveřejnili vědci v odborném časopise Journal of Family Medicine and Primary Care.