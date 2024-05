Selhali Zelenského bodyguardi? Ukrajinistka o atentátu na prezidenta a ruské úchylce na data

Ukrajinské civilní kontrarozvědce se mělo podařit v minulých dnech odhalit skupinu tajných agentů ruské tajné služby, kteří chtěli zabít prezidenta Volodymyra Zelenského. Jaký plán tato skupina měla, pokud o tom něco víme?

Víme velmi málo, protože tajné služby vůbec nezveřejňují příliš mnoho informací. Ale bylo sděleno, že ukrajinské kontrarozvědce se podařilo odhalit agenturní síť, která měla plánovat likvidaci nejen prezidenta Zelenského, ale i jiných vysoce postavených úředníků nebo politiků. Mělo se jednat o skupinu nebo síť, která na území Ukrajiny hledala mezi vojáky a mezi těmi, kdo mohou být velmi blízko prezidenta Zelenského, lidi, kteří by mohli být realizátory takového atentátu.

Fotografie ze zatýkání lidí podezřelých z pokusu o atentát na prezidenta Zelenského, zveřejněno SBU | Zdroj: SBU

Víme nějaké konkrétní detaily o tom, kde to měli lidé, které měla naverbovat ruská tajná služba z řad lidí blízkých prezidentovi Zelenskému, provést, jaké zbraně k tomu měli použít, jestli to měl být nejdřív únos, pak atentát, nebo rovnou atentát? Slyšel jsem spoustu spekulací, proto se ptám.

Je tam více informací, jedna z nich se týká Kyryla Budanova, což je šéf ukrajinské vojenské rozvědky, a tam jsou informace trochu jiné. Co se týče Zelenského, narazila jsem pouze na informace z médií, že se mělo jednat o lidi, kteří pracují v ochranné službě prezidenta a kteří by jej mohli nejdřív unést. Zmiňovaly se tam momenty, kdy prezident vychází ze své kanceláře, každý večer natáčí v nějakém místě svá videa, která zveřejňuje každý den, a měli jej vzít jako rukojmího a posléze zlikvidovat.

„Protipěchotní minu MON 90 jsem ukryl ve dřevě na otop ve svém domě. Na příkaz kurátora Dmitrije jsem jednu zásilku v podobě jedné kvadrokoptéry předal poblíž vjezdu do města (...). Všechny ostatní zásilky, což byly kvadrokoptéry, mina a nálož pro FPV dron, jsem předal prostřednictvím takzvané mrtvé schránky, která se nacházela u silnice na Oděsu, přibližně u (...). “ jeden ze zadržených mužů (video z webu SBU, 7. 5. 2024)

Co se týče Kryla Budanova, šéfa vojenské rozvědky, tam informace, myslím, sdělil přímo šéf kontrarozvědky. Jednalo se o to, že jeden z agentů nebo lidí, kteří byli angažováni do této likvidace, měl pozorovat pohyb Kyryla Budanova a informovat o místu, kde se nachází. Mělo být použito RPG, pak kamikaze drony, pak zase RPG. Ze sdělení víme, že při domovních prohlídkách byly nalezeny jak střely do RPG, tak drony. Kontrarozvědka také informovala o tom, že má zmonitorován pohyb jednoho z důstojníků, který si pro tyto zbraně zajel do jiné oblasti. Rovněž ukázali část komunikace těchto důstojníků s ruskou tajnou službou a pak sdělili také informaci o tom, že tito důstojníci se s důstojníky FSB scházeli v zahraničí, kde si taky přebírali peněžní prostředky. Zatčeni byli dva důstojníci ochranné služby, dva plukovníci. To je asi vše, co k tomu můžeme říct.

Nakonec jich snad bylo zatčeno víc, asi pět, šest lidí, ale z toho...

Dva plukovníci ze státní ochranné služby.

To znamená, že se ruským tajným službám přece jen podařilo získat některé lidi na svoji stranu? Vím, že těžko můžeme předjímat, když ještě neznáme potenciální detaily stíhání, obvinění a tak dále...

Vůbec nic o tom nevíme, a to taky způsobuje hodně skepse, protože to všechno vypadá zajímavěji, než si lidé normálně mohou představit. Ale co se týče tajných služeb, tak jejich práce je získávat lidi i v zahraničí. Myslím, že stejně tak ukrajinské tajné služby získávají lidi v blízkosti nejvyšších státních představitelů Ruské federace. O stejné se snaží pochopitelně ruské tajné služby.

Kurátor: „S velkou pravděpodobností uslyšíš hlasitý výbuch.“

Zadržený: „Stihnu se odtamtud dostat?“

Kurátor: „No, budeš mít minimálně dvacet minut. Možná i třicet (smích).“

Zadržený: „Rozumím, rozumím, rozumím.“

Kurátor: „Odejdeš, uslyšíš, jak to bouchne, doletíš tam, uvidíš lidi, jak odstraňujou následky výbuchu, nějak se tam motaj, jdou k autu, a ty provedeš dodatečný úder. Rozumíš?“

Zadržený: „Jo, a dodatečný úder provedu proti konkrétnímu cíli, nebo prostě někam?“

Kurátor: „Tam, kde bude nejvíc lidí. Potom stopy tvého úderu dronem zakryjeme druhým raketovým úderem.“

Zadržený: „Hm (přitakání).“ (ruský agent v telefonátu popisuje průběh atentátu, video z webu SBU, 7. 5. 2024)

Podle SBU, tedy ukrajinských tajných služeb, na akci dohlíželi tři zaměstnanci FSB: Mišustin, Perlin, Korněv. Co o nich víme? Předpokládám, že ruská strana asi nepotvrdila ani nevyvrátila, nekomentovala akci jako takovou.

Ruská strana to asi oficiálně moc komentovat nebude. Nejsem odborník na ruské tajné služby, ale jediné, co o tom víme nebo co sdělila ukrajinská kontrarozvědka, je, že to byli příslušníci 5. oddělení FSB, a o tom je známo, že se zabývá právě Ukrajinou a zahraničím jako takovým. Vzpomínám si, a možná si na to vzpomene i mnoho posluchačů, že toto oddělení připravovalo podklady i před invazí Ruské federace na Ukrajinu a po nezdařeném útoku na Kyjev byl zadržen a zatčen šéf 5. oddělení FSB. To je asi tak všechno. SBU ještě zveřejnila informaci o tom, že přinejmenším jednoho z pánů, které jste jmenoval, znali jako kurátora ruských agentů na území Ukrajiny ještě před únorem 2022.

„Od Andreje, to už bylo v polovině března, jsem dostal úkol vysondovat nálady zaměstnanců pověřených ochranou prezidentské kanceláře. Úkol zněl, abych našel lidi, kteří by mohli během nějakého přesunu nebo výjezdu na večerní projev do kanceláře nebo na prostranství před prezidentskou kanceláří udělat blokádu. Kurátor měl následně úkol pověřit toho člověka, aby tuto operaci vykonal.“ jeden ze zadržených mužů (video z webu SBU, 7. 5. 2024)

Pokus o atentát na vrcholné ústavní činitele Ukrajiny se měl odehrát v době, kdy Vladimir Putin byl už poněkolikáté inaugurován ruským prezidentem. Šéf Ukrajinské tajné služby SBU o tom mluvil tak, že atentát měl být „dárkem pro Putina“. Je tato spojitost na místě a je možné to takto spojit?

Velmi často se mluví o tom, že Rusové se soustřeďují na nějaká data, dejme tomu 9. květen nebo narozeniny Putina. Samozřejmě, že v jistém smyslu je to klidně možné, tím spíš, že i k raketovým útokům docházelo na Ukrajině k určitým datům. Takové „dárečky“ se posílaly i k narozeninám Petra Porošenka, když byl ještě prezidentem Ukrajiny. Je to možné, ale myslím, že ta informace je možná nějakým způsobem zajímavá, ale není pro nás úplně relevantní, pro tajné služby možná více, protože válka trvá 10 let, a kdyby k něčemu podobnému došlo, tak je úplně jedno, jestli by to byl „dáreček“ k narozeninám nebo „dáreček“ všedního dne.

Rozumím, ale kdyby se ukrajinské tajné služby mohly soustředit na dny, kdy se něco v Rusku děje, tak by mohly očekávat, že se něco bude dít i na Ukrajině, ne?

Nejenom tajné služby. Když poslouchám mediální prostor na Ukrajině, tak skoro všichni se soustřeďují na data a zdůrazňují, že Rusové mají určitou úchylku pracovat tak, aby se něco udělalo k nějakému datu.

Nebyl to první pokus o atentát na prezidenta Zelenského. Z toho, co víme, jich bylo minimálně 10 v minulých letech. Znamená to, že faktor Zelenskyj je stále jednou z nejdůležitějších opor ukrajinského odporu proti ruské invazi, a proto leží Rusům tak moc v žaludku?

Nejde o jeho osobu, to není osobní záležitost. K atentátům je toho v posledních dvou měsících více, protože z dubna víme o přípravě atentátu nebo přinejmenším sbírání informací na polském území. Vzpomínám si taky na jednu velmi zvláštní situaci z března, kdy prezident Zelenskyj navštívil Oděsu. Jedna z raket byla vystřelena a dopadla několik set metrů od prezidenta Zelenského. Tehdy se o tom také mluvilo. Ale abych se vrátila k vaší otázce: tady opravdu nejde o personu Zelenského, není to osobní záležitost, je to záležitost mnohem vážnější a důležitější. Jde o institut prezidenta. V případě likvidace Zelenského Ukrajina ztratí nejenom svého prezidenta, pro mnohé miláčka, pro mnohé nenáviděnou osobu a tak dále, ale ztratí vrchního velitele ukrajinské armády. V nejbližších dnech se setkáme s obrovskou ruskou mediální kampaní, která bude chtít zlikvidovat Zelenského v tom smyslu, že bude zpochybňovat jeho legitimnost, protože 20. května by měl skončit mandát Zelenského v případě, kdyby nebyla válka.

Měly se konat volby.

Přesně tak, takže jeho legitimnost se bude zpochybňovat. Jde o to, že prezident je vrchním velitelem ukrajinské armády a v případě jeho likvidace není další velitel ukrajinské armády. V případě nějakých problémů ústava počítá s tím, že se pravomoce přenechají speakrovi parlamentu. Ale když se podíváte do ústavy, tak zjistíte, že speaker má pravomoce velmi omezené a netýkají se vrchního velitelství armády, takže prezidenta Zelenského je nutné chránit. Pochopitelně, že pořád existuje Ústavní soud, který může vyložit ústavu, ale to je všechno na dlouhé lokty. Takže i to, že prezident Zelenskyj neutekl, když začala invaze na Ukrajině, i to, že ho chrání, je pro Ukrajinu velmi důležité. I někteří komentátoři na to upozorňují a obrací se na ukrajinské voliče s tím, že ho můžou nemilovat nebo chtít jiného prezidenta, ale to jsou v této situaci úplně marginální záležitosti, protože on je dnes vrchním velitelem ukrajinské armády.

Prezidentova ochrana

Že je nutné ho chránit, tomu rozumím. Znamená to ale, že je v tuto chvíli nejvíce chráněnou osobou na Ukrajině?

Ano.

Každý jeho krok je sledován dvacítkou, padesátkou, stovkou lidí?

Nevím, v tom se nevyznám. Na to by museli odpovědět lidé, kteří se tím zabývají. Ale nedovedu si představit na Ukrajině osobu, která by byla více chráněná, než je prezident Zelenskyj.

Jak složité je v tu chvíli pořádat jeho cesty na frontu? Ty asi nabízí nejlepší příležitosti pro ruskou stranu...

To bych neřekla.

Ne?

Samozřejmě ostřelování může být, ale je to velmi složité a musí to být v naprostém utajení. Taky se vždycky dovídáme o jeho cestě post factum, to je samozřejmé. Podle mě se ale stejné procesy dějí i v případě jiných státníků nebo politiků, kteří přijíždějí na Ukrajinu nebo se pohybují v nebezpečnější zóně. To je samozřejmé, ale neřekla bych, že v Kyjevě to je jednodušší.

Když jsme mluvili o tom, že SBU v souvislosti s nynějším pokusem o atentát zadržela dva plukovníky ukrajinské bezpečnosti, tak i ve světle této informace se nabízí otázka, koho si Zelenskyj pouští k tělu?

To není státní bezpečnost, ale státní ochranná služba.

To je něco jiného.

Státní bezpečnost zní jako tajná služba. Toto není tajná služba, ale ochranná služba...

... která má na starosti ochranu ústavních činitelů na Ukrajině.

Přesně tak, ochranu ústavních činitelů a jejich rodin, ochranu budov, jako je Ústavní soud, parlament, prezidentská kancelář a tak dále. V případě nějakého problému může být v podstatě požádáno i o ochranu jiných činitelů, ale především je to ochranná služba pro tyto nejvýše postavené ústavní činitele.

Takže to jsou vlastně bodyguardi?

V jistém smyslu ano, ale myslím, že je to trošku širší.

A když Zelenskyj minulý týden odvolal šéfa státního bezpečnostního úřadu, má to nějakou spojitost s plánovaným atentátem?

Vypadá to, že ano, protože se tak stalo hned po té, co byla zveřejněna tato informace. Na druhou stranu SBU informovalo, že na tomto úkolu pracovalo s vedením státní ochranné služby. Zda tento člověk byl ve vedení, když byl šéfem ochranné služby, nebo ne, uvidíme. Pakliže dostane v nejbližší době vyšší funkci, tak to bude odvolání kvůli poděkování. Když se ztratí, tak asi proto, že bude považován za toho, kdo nezvládl svoji službu tak, jak měl.

Klesající podpora Zelenského

Vraťme se k podpoře Zelenského. Rozumím, že to není podpora jenom jeho jako osoby, ale i jeho funkce. Zmiňovala jste, proč je to důležité v tuto chvíli. Ale má podporu i přes spory, o kterých jsme slyšeli, s Valerijem Zalužným, který půjde jako velvyslanec do Velké Británie? Už spory utichly, nebo jsou v Zelenského okolí stále velké? Jakou má podporu?

Co se týče sociologických průzkumů, jeho podpora klesá a s odvoláním velitele ozbrojených sil Ukrajiny klesla ještě více. Pár týdnů po odvolání Zalužného klesla asi ze 72 % na 64 % a v posledních dnech jsem zahlédla sociologické průzkumy, kde se jeho podpora pohybuje kolem 58 %. Takže podpora klesá, ale není to nic takového, co by mohlo vyvolat protesty nebo něco podobného. Je to pro Ukrajinu zcela běžné a ukazuje se, že národ po dvou a půl letech velké války, protože je to deset let války, se tak trochu uvolnil v jistém smyslu, přinejmenším v tom politickém. Když začala invaze, podpora Zalenského byla na 90 %, dnes se nad 90 % nachází podpora Valerije Zalužného, protože ten je opravdu mytizován. Kdybychom měli říct, kdo je pro dnešního Ukrajince otcem národa, tak by si asi všichni vybrali Valerije Zalužného. S ním se spojuje všechno pozitivní a on je opravdu velmi ukrajinský, jeho charakter je velmi ukrajinský, takže je obdivován a milován. Nad 90 % se drží podpora ozbrojených sil a dobrovolníků, ale podpora prezidenta a politiků klesá. To je zcela běžné.

Nicméně každý si uvědomuje, že ruská propaganda bude v nejbližších týdnech zpochybňovat legitimitu prezidenta. Myslím si, že v tomto případě se prezident dočká i podpory opozice, kterou moc v oblibě nemá, a využívá válečného stavu, aby ji ještě více omezoval. Nicméně opozice je dost státotvorná na to, aby podporovala svého prezidenta v této věci. Myslím, že málokdo očekává, že by lidé mohli vyjít do ulic. Je to spojené i s tím, že když mluvíme o legitimitě, tak to je tak vysoká materie, která nevyprovokuje takzvaně obyčejné lidi, protože vysvětlovat jim, že prezident není legitimní, je asi trošku těžký úkol. Ale setkáme se s tím.

Kdyby volby byly, vyhrál by je Zelenskyj?

Vypadá to, že asi ne. Většinou jsou to uzavřené sociologické průzkumy, o kterých se ale mluví, a vypadá to, že Zelenskyj by v druhém kole prohrál. Ale pořád se pohybujeme na velmi hypotetické úrovni. Až budou volby, tak se to může všechno úplně obrátit a vypadat úplně jinak.

Kandidoval by proti němu Zalužnyj?

Zalužnyj o tom teď mluvit nebude i kvůli tomu, že je to člověk s obrovskou zodpovědností a ví, že by to jenom oslabovalo Ukrajinu.

Poslední otázkou se vrátím k pokusu o atentát. Je asi pravděpodobné, že takových pokusů bude do budoucna přibývat. Je ale možné, že se o některých ani nedozvíme a že jsou to informace, které ukrajinské tajné služby nebudou sdělovat?

Předpokládám, že spoustu věcí se nedozvíme.

Je to tak správně?

Asi ano.

