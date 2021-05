Poláci chtějí zabránit ‚potratové turistice‘ do Česka. Intervenovali v Praze kvůli senátní novele

Polská diplomacie intervenovala v Praze kvůli návrhu zákona, na kterém pracují čeští senátoři a který by umožnil Polkám nechat si v Česku legálně provést umělé přerušení těhotenství, zakázané v Polsku, upozornil polský list Gazeta Wyborcza. Senátní novelu náměstek polského ministra zahraničí označil za povzbuzování Polek k obcházení zákonů vlastní země. Varšava 22:59 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít schůze Senátu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V silně katolickém Polsku jsou od podzimního nálezu ústavního soudu, jehož členy většinou dosadila vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), potraty prakticky zakázány, a to i v případě, že plod je vážně poškozen.

‚Ve jménu matky, dcery a sestry.‘ V Polsku se znovu protestovalo proti zpřísnění zákazu interrupcí Číst článek

Tato situace vyvolala velké protesty, ale vláda PiS demonstracím neustoupila, a tak se podle deníku dá čekat, že Polky budou hledat pomoc v zahraničí, kde je interrupce vážně poškozeného plodu legální, například v sousedním Česku. Vládní strana se tak obává „potratové turistiky“.

„Je to naprosto standardní diplomatické počínání,“ sdělil deníku náměstek polského ministra zahraničí Szymon Szynkowski vel Senk o krocích polského velvyslanectví, které se u českých úřadů domáhalo respektování polských „kulturních hodnot“.

Dopis z velvyslanectví

Gazeta Wyborcza připomněla, že český týdeník Respekt minulou neděli psal o březnovém dopisu z polského velvyslanectví českému ministerstvu zdravotnictví, aby Česko neulehčovalo Polkám potraty.

Hnutí Pro život hájí zákaz potratů v Polsku. ‚Máme mít možnost rozhodnout se,‘ oponuje Česká ženská lobby Číst článek

Dopis, pod kterým je podepsán polský chargé d’affaires Antoni Wrenga, se týkal novely zákona o umělém přerušení těhotenství, kterou aktuálně horní komora Parlamentu projednává. Ta má vyjasnit podmínky, za nichž mohou v Česku podstoupit interrupci cizinky. Česká strana ale odepsala Polákům, že zvažovaná řešení jsou v souladu s právem Evropské unie, dodala Gazeta Wyborcza.

„Monitorování legislativního procesu v zemích působení, zejména v oblastech, které se týkají či mohou týkat v podstatné míře polských občanů, je nejen právem, ale i povinností polských velvyslanectví,“ sdělil náměstek Szynkowski zpravodajskému serveru Onet.

Obcházení zákonů?

Deníku Gazeta Wyborcza pak náměstek objasnil iniciativu s dopisem podrobněji: „Situace, ve které se objeví legislativní návrh, jehož záměrem je povzbuzovat cizince k obcházení zákonů své vlasti, představuje modelový příklad odůvodňující aktivitu diplomatického zastoupení, a to v každé zemi a každé oblasti,“ zdůraznil.

Polská novinářka: Potraty tu byly vždycky téma, se samotnými ženami se o tom ale nikdo nebavil Číst článek

Inkriminovanou novelu čeští poslali senátoři 18. března do výborů poté, co lidovci neprosadili její zamítnutí už v prvním čtení. Novela by odstranila ze zákona o umělém přerušení těhotenství ustanovení, podle kterého se interrupce nesmí provést cizinkám, které se v Česku zdržují jen přechodně.

Předloha má podle předkladatelů odstranit výkladové nejasnosti v tom, zda se zákaz vztahuje i na občanky zemí Evropské unie, nebo ne. Otázka podle nich znovu vyvstala potom, co se zpřísnily podmínky pro potraty v Polsku.

Podle ministerstva zdravotnictví se ustanovení na občanky unijních států nevztahuje, když odporuje evropskému právu.

Pokud horní komora ve druhém kole novelu přijme, pošle ji do legislativního procesu. Sněmovna ale předlohu s největší pravděpodobností nestihne schválit do říjnových voleb, čímž takzvaně spadne pod stůl.