Republikáni se dohodli s demokraty na prodloužení dluhového stropu, platí do začátku prosince

Senátoři Spojených států ve čtvrtek oznámili, že dospěli k dohodě, která vládě prodlouží možnost půjčovat si finanční prostředky. Neshody ohledně dluhového stropu, což je limit, do kterého si vláda může půjčovat, nejsou v USA neobvyklé. Současný spor mezi republikány a demokraty však zahýbal finančními trhy. Panovaly totiž obavy, že USA nebudou schopny splácet své finanční závazky, což by mělo katastrofální následky. Washington 22:43 7. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Kongresu, ilustrační foto | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Lídr senátních demokratů Chuck Schumer ve čtvrtek oznámil, že se zákonodárci shodli na prodloužení dluhového stropu do začátku prosince. Schumerův republikánský protějšek Mitch McConnell předtím sdělil, že jednání pokračovala přes noc a vedena byla „v dobré víře".

V USA pokračuje boj o právo na potrat. Federální soud zablokoval nový protipotratový zákon Texasu Číst článek

Kompromis o navýšení dluhového limitu musí nyní ještě schválit obě komory Kongresu. Zákonodárci se pak budou k věci opět muset vrátit před prosincovým termínem. Podle zdroje agentury AP dohoda počítá s navýšením dluhového limitu o zhruba 480 miliard dolarů, což má podle ministerstva financí vystačit do 3. prosince.

V případě, že by nyní nebylo dosaženo kompromisu, dosáhly by Spojené státy podle ministryně financí Janet Yellenové dluhového stropu již 18. října. Americké vládě by pak došly peníze na plnění jejích finančních závazků, což by mělo vážné ekonomické důsledky.

Rutinní záležitost

Spojené státy mají dlouhodobě větší státní výdaje než příjmy a musí si proto půjčovat peníze na pokrytí všech svých nákladů. Dluhový strop je zákonný limit stanovující, jakou maximální částku může vláda dlužit. Pokud by limit zákonodárci nezvedli, nemohly by USA například splácet svoje dluhy či vyplácet důchody a platy pro příslušníky americké armády.

V minulosti bylo zvyšování limitu zpravidla rutinní záležitostí, od roku 1960 byl dluhový limit zvýšen či zrušen téměř 80krát. Za vlády prezidenta Donalda Trumpa byl zrušen třikrát.