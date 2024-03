Senát USA schválil balíček zákonů. Zabránil tím omezení fungování části vládních úřadů a agentur

Americký Senát schválil balíček zákonů, který zabrání tomu, aby se muselo omezit fungování části vládních úřadů a agentur. Pokud by tak neučinil, peníze by jim došly už o páteční půlnoci místního času, tedy v sobotu v 6.00 středoevropského času, připomínají agentury AP a Reuters. Balíček, který už dříve prošel Sněmovnou reprezentantů, ještě musí podepsat prezident Joe Biden, ale to je spíše formalita.

