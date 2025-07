Senát USA schválil Trumpův daňový zákon, rozhodl hlas J.D. Vance

Proti balíku zákonů zvanému Big Beautiful Bill se nakonec postavili 3 republikánští senátoři a poměr hlasů tak byl nerozhodný 50 ku 50. V takovém případě rozhoduje hlas viceprezidenta, který je formálně předsedou Senátu. J. D. Vance svým hlasem zajistil schválení zákona. Podle něj se například snižuje daňová sazba pro právnické osoby z 35 na 21%. Ruší se zdanění důchodů a sociálních dávek.

Bude se ale omezovat financování systému státem garantovaného zdravotního pojištění. Kritici zákona tvrdí, že do 10 let tak přijde o zajištěnou zdravotní péči 12 milionů lidí. Zákon musí jít znovu do dolní komory Kongresu, která jej musí potvrdit. Pak půjde na stůl k prezidentovi. Donald Trump jej chtěl podepsat ještě před pátečním svátkem Dne nezávislosti.