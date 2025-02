Senegalci slíbili propustit zadrženého Čecha. ‚Výstavbu letišť chtějí dokončit,‘ uvedl Kupka

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se ve čtvrtek vrátil ze třídenní návštěvy Senegalu. Na síti facebook poté uvedl, že Dakar propustí obchodního ředitele firmy Transcon Ilju Mazánka, který je obviněný ze škody asi 2,5 miliard korun. „V příštím týdnu začne pracovat skupina odborníků, zástupců české strany a senegalské strany, aby se podařilo rychle vyřešit v komplikace, které v minulém roce nastaly,“ řekl pro Radiožurnál ministr Kupka. Rozhovor Dakar (Senegal) 22:35 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je šance, že by Senegal propustil obchodního ředitele firmy Transcon Electronic Systems Ilju Mazánka?

Během jednání zazněl jasný příslib, že senegalská strana se bude zabývat tímto humanitárním případem. Věřím, že ho velmi rychle vyřeší.

Vy jste ve čtvrtek odletěl z jednání v Senegalu. S kým na senegalské straně jste jednal?

My jsme měli jednání s ministrem dopravy (Yankhoba Dieme), kdy zároveň během jednání došlo k podpisu nové letecké dohody. Ta věcně zajistí jednodušší pohyb letadel mezi Senegalem a Českou republikou, což bude mít přínos pro obě strany, jak v oblasti obchodních vazeb, tak cestovního ruchu.

Bavili jsme se pochopitelně o tom, jak pokračovat v rozběhnutých projektech po loňské změně vlády. Součástí debaty byla ze strany Senegalu jasná zpráva o tom, že chtějí v projektech pokračovat, chtějí je dokončit a že se budou zabývat tím humanitárním případem, pro který jsme tam také přijeli.

Máte nějaké informace o tom, za jakých podmínek by měl projekt pokračovat? Může v něm pokračovat firma Transcon, kterou senegalské úřady vyšetřují?

Senegalská strana se během celého jednání nezmínila o žádných komplikacích, důvodech či problémech samotného právního vztahu mezi Transconem a senegalskou stranou. Projevila jasný zájem letiště dokončit, pokračovat v nich a úspěšně uzavřít v tomto směru výstavbu jak letiště v Saint-Loise, tak v Matamu.

Co je důležité, na to bude následovat – a to byl i náš návrh, který senegalská strana přijala – že hned v příštím týdnu začne pracovat skupina odborníků, zástupců z české strany a ze senegalské strany, aby se podařilo rychle vyřešit komplikace, které v minulém roce nastaly. Jde o to, aby opravdu pro práce, které proběhly, které Transcon odevzdal, proběhlo příslušné finanční plnění a aby bylo možné v pracích dál pokračovat.

Mazánek a Transcon čelí v Senegalu obvinění ze škody 2,5 miliard. Společnost žádá jeho propuštění Číst článek

Abych to upřesnil, oni (Senegalci) nemluvili o detailech či o tom, že by měli podezření na nějakou právní nesrovnalost nebo dokonce trestný čin. My jsme se opravdu věnovali tomu, jakým způsobem rozpohybovat projekty, kdy nové vládě záleží na tom, aby se opravdu projekty dovedly do konce.

Tedy aby se zrekonstruovalo všech pět letišť?

Jde o vybudování nových regionálních letišť, vytvoření ve většině případů jak přistávacích a vzletových ploch, tak také obslužného zařízení v podobě modulárního řešení. V tom je i projekt Transconu unikátní.

Mají zájem teď v prvním kole dokončit ta dvě rozpracovaná letiště, tedy už téměř zcela dokončeného letiště v Saint Louis, kde zbývá dokončit poslední vady a nedodělky. Je potřeba dokončit nějakých dvacet procent letiště v Matam.

Přísliby Senegalu

Firma Transcon je vyšetřovaná z toho, že se měla zapojit do korupce. Bylo vám sděleno, čeho konkrétně se měla firma dopustit, co konkrétně bylo podle senegalského celního úřadu protiprávní?

Senegalská strana se o žádném korupčním jednání nezmínila. Nezmínila se ani o protiprávním jednání. Musím zdůraznit, že celý projekt byl oproštěn od úhrady daní a cel právě proto, aby to samotnou senegalskou stranu z hlediska její úhrady nestálo zbytečné peníze navíc.

Pochybnosti ohledně daňového deliktu v tom směru nepřicházejí v úvahu, protože v tomto případě od začátku, od prvních ustanovení, projekt nepodléhal (daním a clům – pozn. red.). To je jedna z důležitých zpráv, která byla jasná už před cestou do Senegalu.

My jsme se zaměřili jednak na vyřešení humanitárního případu a propuštění Ilji Mazánka a věnovali jsme se tomu, aby se projekt regionálních letišť mohl dokončit, což má samozřejmě významný vliv i na aktivity společnosti Transcon, i na úhradu již provedených prací na letišti v Matam, protože od srpna loňského roku k žádným úhradám nedošlo ve prospěch společnosti Transcon.

Jde o to, aby se opravdu v tomto směru podařilo tahle dvě letiště se vším všudy dokončit. Zároveň jsme zmiňovali další dva velké projekty, a to je dodávka letadel L410NG pro senegalskou vládu, kdy senegalská vláda dala jasně najevo, že stojí o to dodat a dokončit kontrakt se vším všudy. Stejně tak vyjádřila v tomto směru spokojenost s dodávkou autobusů společnosti Iveco, vyrobených ve Vysokém Mýtě pro samotný Dakar.

Vzhledem k současnému dění, považujete Senegal za vhodnou destinaci pro české investice a investory?

Stěžejní bude, zda se naplní všechny přísliby senegalské strany. To znamená vyřešení humanitárního případu, propuštění Ilji Mazánka a samozřejmě funkční kroky k tomu, aby se podařilo projekt letiště dokončit. To jsou základní předpoklady i pro další aktivity Hospodářské komory.

Příští rok bude Česko připravené zahájit stavbu 90 kilometrů dálnic, slibuje Kupka Číst článek

Konec konců viceprezidentka Jana Havrdová byla na misi se mnou, protože byla spojená zároveň s cestou do Maroka. I ona ministrovi dopravy dala jasně najevo zájem české strany, aby byl Ilja Mazánek co nejrychleji propuštěn i jako významný představitel hospodářské komory.

Zároveň dala také jasně najevo, že pro další pokračování obchodních vztahů mezi senegalskou stranou a mezi českými firmami je tohle důležitý signál do budoucna. Na druhou stranu Senegal je nepochybně v tomto směru z hlediska dalších příležitostí velmi zajímavým místem i pro rozvoj českých aktivit a českých investic.