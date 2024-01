ONLINE: Rusko odváží z okupovaných oblastí seniory. Dostávají ruské pasy a pak míří do domova důchodců

Ruské úřady převážejí z okupovaných ukrajinských území do Ruska i seniory, které následně umisťují do takzvaných středisek dočasného ubytování a posléze zpravidla do domovů důchodců. Příbuzní po nich často pátrají a snaží se zprostředkovat jejich návrat domů na Ukrajinu, což je ale velmi obtížné a bez pomoci dobrovolníků někdy i nemožné, napsal portál Nastojaščeje vremja.

