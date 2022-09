Zpravodaj o referendech na Ukrajině: Výsledky uznat nejde. Z okupovaných oblastí většina lidí utekla

Stejně jako se Rusové po vyhlášení mobilizace snaží co nejrychleji dostat ze země, Moskva spěchá ve snaze upevnit formální status okupovaných ukrajinských území. V Doněcké a Luhanské lidové republice, v Chersonské a Záporožské oblasti probíhají pseudoreferenda. Zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín ale říká, že jejich výsledky není možné uznat. Charkov 21:08 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci v Luhansku hlasují v tazvaných referendech o připojení k Rusku | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Jak referenda na obsazených územích probíhají?

Hlasovací místnosti už se otevřely. Výsledky samozřejmě uznat nejde, i kdyby se jednalo o lidové referendum, jak připomínají ukrajinští právníci. V těchto oblastech údajně zůstalo 10 až 15 procent původního obyvatelstva, což znamená, že pokud by chtěli dodržovat vlastní principy, tak by měli hlasovat všichni obyvatelé okupovaných oblastí.

Já bydlím na hotelu s lidmi z Luhanské a Doněcké oblasti, s běženci, s uprchlíky, kteří by taky rádi hlasovali proti připojení k Rusku. Takovou možnost 90 procent obyvatelstva nemá. Důvodem je to, že utekli – někteří jsou na Ukrajině, jiní v Rusku a jiní v západním světě nebo v Americe. A nikdo se jich neptá. I z tohoto technického důvodu, nehledě na to, že jsou nezákonná, referenda nemůžou být objektivní.

Víme, jak se lidem, kteří zůstali v okupovaných částech, například v Chersonské oblasti, žije?

Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří odtud přijeli a riskovali život svůj a svých dětí. Některé z nich po cestě zabili. Nechce se mi o tom moc mluvit, je to něco nepředstavitelného. To signalizuje, jak ukrajinské obyvatelstvo v těchto oblastech reaguje. Nesouhlasí s tím, ale nemají možnost se vyjádřit. Na jejich názor v takzvaných referendech se nikdo neptá.

Jak je to s dodávkami jídla, vody, elektřiny, tepla nebo zdravotnických potřeb? Funguje tam základní struktura, Rusko tam vytváří vlastní správu nebo alespoň její podobu. Lidi z osvobozených částí Donbasu a Charkovské oblasti mi říkali, že od Rusů dostávají léky a potraviny. S humanitární pomocí větší problém není, základní péče je zajištěná. Jsou to zemědělské oblasti, lidé mají co jíst. Problémy mají starší lidé s léky, protože nemají spojení.

Bez telefonického spojení jsem byl dva dny i já, když jsem pracoval v osvobozených částech Charkovské, Luhanské a Doněcké oblasti. Je to pro ně obrovský problém, protože nevědí, co se děje ve světě. Až když je vyvezeme a evakuujeme, tak teprve zpětně zjišťují, co všechno se za těch šest měsíců událo.

Kdo dnes žije v osvobozených oblastech?

Lidé, kteří s ruským nebo proruským režimem v Záporožské, Luhanské a Doněcké oblasti kolaborovali, už zmizeli. Ti, kteří udávali své sousedy, zmizeli ze dne na noc. Odjeli stejně jako ruská armáda. Patří tam Národní garda Ruska, pomocné oddíly kadyrovců, čečenských bojovníků, které tam pobíhali…