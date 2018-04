Rusové otce a dceru Skripalovy sledovali nejméně pět let, napsali Britové šéfovi NATO

Ruské tajné služby údajně nejméně pět let sledovaly bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji. Podle agentury Press Association to v dopise Severoatlantické alianci napsal britský poradce pro národní bezpečnost Mark Sedwill. Skripal a jeho dcera byli na začátku března nalezení na lavičce v anglickém městě Salisbury. Podle britských úřadů je nervovou látkou Novičok otrávilo Rusko. To tvrzení odmítá.

