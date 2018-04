Skripalovi přežili, protože se jim dostalo mimořádné zdravotní péče, říká britský profesor toxikologie

Bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija, kteří byli začátkem března vystaveni silnému jedu v Británii, přežili díky mimořádně kvalitnímu zákroku zdravotníků. Televizi Sky News to řekl profesor toxikologie z univerzity v Leedsu Alastair Hay. Londýn 15:18 7. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sergej Skripal před soudem v Moskvě v roce 2006 | Foto: Kommersant/Yuri Senatorov | Zdroj: Reuters

Podle britských vyšetřovatelů byli Skripalovi vystaveni vojenské bojové látce Novičok, proti níž není znám protijed. Ruské velvyslanectví v Londýně požádalo v souvislosti se Skripalovým případem o schůzku s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem.

Hay řekl, že Novičok patří mezi látky, které jsou určeny k zabití. „Skripalovi přežili, protože se jim dostalo mimořádné zdravotní péče. Jsem si jist, že kdyby na místo zdravotníci nedorazili tak brzy a nezajistili dýchání, nemohli by (Skripalovi) přežít,“ řekl Hay.

Tento týden se objevila zpráva, že Julija je již při vědomí, a v pátek pak informace, že Skripal už není v kritickém stavu. Podle Sky News měli oba postižení u úst pěnu, když byli 4. března nalezeni v Salisbury na lavičce.

Hay řekl, že lékaři zřejmě podali Skripalovým některý z obecně používaných protijedů, který v tomto případě pomohl. Specifická protilátka proti Novičoku ale není známa.

Neví se ani, jak je Novičok v těle metabolizován. „Nervové látky jsou nakonec metabolizovány a z těla vyloučeny,“ řekl Hay. Podle něj lékaři použili sedativa, aby zmírnili vliv Novičoku na mozek a tělo dostalo čas jed vyloučit. „Jakmile došli k závěru, že se látka z těla vyloučila, mohli začít zmírňovat vliv sedativ. Dokážete-li někoho udržet při životě, může se osoba zotavit, protože tělo vykompenzuje vliv nervové látky,“ řekl Hay. Podle něj už zřejmě v organismech Skripalových nyní jed není.

„V určitém smyslu je to opravdu zázrak. A také svědectví o našem zdravotnictví - výborně připravení lékaři, kteří se umí o lidi správně postarat,“ řekl Hay.

Mrtvá zvířata

Poradce pro bezpečnost a chemickou obranu Dan Kaszeta, jehož citoval list The Independent, řekl, že nervové jedy působí rychle, jsou-li vdechnuty, což nebyl případ Skripalových.

Británie z otravy jednoznačně viní Rusko, které však vinu popírá. Incident vyvolal diplomatickou krizi, mnoho spojenců Británie, včetně Česka, stáhlo z Ruska část svého diplomatického sboru.

Ruské velvyslanectví v Londýně zaslalo žádost o schůzku velvyslance Alexandra Jakovenka s Johnsonem. Chce s ním hovořit o vyšetřování případu, uvedla agentura RIA Novosti.

„Doufáme, že britská strana odpoví příznivě a že se schůzka bude konat co nejdříve,“ sdělil mluvčí velvyslanectví. Dosavadní komunikace mezi oběma úřady je podle žádosti „naprosto neuspokojivá“. Mluvčí britského ministerstva potvrdila, že byla žádost doručena, a řekla, že na ni úřad odpoví v patřičnou dobu.

Stanice BBC upozornila, že Rusko o schůzku žádá po zamítnutí žádosti o vízum sestřenici Julije Skripalové Viktorije. Obě ženy spolu podle ruských médií hovořily telefonicky a Viktorija chtěla přijet a zjistit, zda se Julija nechce vrátit do Ruska. Británie zamítnutí víza zdůvodnila tím, že žádost nevyhovovala pravidlům.

Moskva tento týden přišla s požadavkem, aby Británie vysvětlila osud Skripalových domácích zvířat. Měli dvě morčata a nejméně jednu kočku. Podle Britů byla morčata v domě nalezena mrtvá a kočka v tak špatném stavu, že ji veterinář utratil. „Co se týče mrtvých morčat a podvyživené kočky, tvrdí se, že zvířata byla odvezena do (laboratoře) v Porton Downu a tam spálena. Není ale jasné, zda se zjišťovalo, zda byl v jejich tělech jed, což by mohlo poskytnout užitečný důkaz... Těžko se vyhneme dojmu, že zvířata byla zlikvidována coby nepohodlný druh důkazu,“ uvedlo podle The Independentu ruské velvyslanectví v Británii.