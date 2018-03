'Schováváte jehlu pravdy ve stohu lží a mlčení.' EU tlačí na Moskvu kvůli Skripalovi

Evropská unie v pondělí vyzvala Rusko, aby bezodkladně odpovědělo na otázky Londýna a mezinárodního společenství ohledně nedávného útoku nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury. Moskva v reakci vyjádřila politování, že EU v kauze otráveného někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala šla cestou „mylně chápané evropské solidarity“. Londýn/Brusel/Moskva 23:16 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko a Velká Británie přiznávají, že jejich vztahy jsou v krizi. Na snímku je Boris Johnson – britský ministr zahraničí. | Foto: Stefan Rousseau | Zdroj: Reuters

Německá kancléřka Angela Merkelová a polský premiér Mateusz Morawiecki se ve Varšavě shodli, že reakce EU na ruský útok by měla být rázná - nadcházející unijní summit podle nich musí přijmout v této věci jasný závěr.

Bezdůvodné obvinění Česka. Ruské tvrzení o původu Novičoku má vláda odmítnout, tvrdí část Senátu Číst článek

Ve společném prohlášení ministři zahraničí členských zemí EU zdůraznili svou bezvýhradnou solidaritu s Británií a podporu její snaze o potrestání viníků. Šéf britské diplomacie Boris Johnson předtím uvedl, že Moskva svými „absurdními“ vyjádřeními „schovává jehlu pravdy ve stohu lží a mlčení“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov naopak vyzval Londýn, aby svá obvinění dokázal, jinak by se prý měl omluvit. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že dosavadní ruské reakce ukazují naprostý nedostatek úcty k míru a mezinárodní bezpečnosti.

Unie podle svého prohlášení bere velmi vážně závěr britské vlády, že je za útok nervovou látkou v Salisbury odpovědná Ruská federace. Podle EU byl útok na Skripala a jeho dceru 4. března v Salisbury „bezohledný a nezákonný čin“, který ohrozil životy mnoha civilistů.

Jedno z nejnáročnějších vyšetřování

Do Británie mezitím dorazili zástupci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a odebrali vzorky pro nezávislé testování látky. Testy mají ověřit výsledky britských analýz, že šlo o ruskou chemikálii Novičok, jejich závěry ale budou k dispozici údajně nejdříve za dva týdny. Britská policie v pondělí oznámila, že objasňování případu potrvá patrně několik měsíců. Jde prý o jedno z nejnáročnějších vyšetřování, do jakého se kdy její protiteroristická složka pustila.

Londýn zatím důkazy o podílu Moskvy na útoku nepředložil, premiérka Theresa Mayová nicméně v pondělí uvedla, že jiné vysvětlení otravy neexistuje. „To, co jsme viděli, ukazuje, že není jiného závěru než toho, že za to, co se stalo v ulicích Salisbury, nese odpovědnost ruský stát,“ sdělila Mayová televizi Sky News.

Putin odmítl účast Ruska na otravě agenta Skripala. 'Všechny podobné látky jsme zlikvidovali,' řekl Číst článek

Diplomatické přestřelky

K urychlenému zodpovězení otázek britských úřadů Rusko vyzvala EU a také francouzský prezident Emmanuel Macron. EU prý britské závěry bere velmi vážně, ministři zahraničí členských zemí ve společném prohlášení zdůraznili bezvýhradnou solidaritu s Británií a podporu její snaze o potrestání viníků.

Ruský prezident Vladimir Putin už v neděli označil obvinění Britů za nesmysly, jeho mluvčí Peskov je poté v pondělí klasifikoval jako „ohavná, neopodstatněná a těžko vysvětlitelná“. Pakliže pro ně Londýn neposkytne důkazy, měl by se podle Peskova omluvit. Boris Johnson se ale ten samý den nechal slyšet, že 12 let po vraždě Alexandra Litviněnka v Londýně už vyjádření Kremlu nemohou nikoho zmást.

Británie kvůli událostem v Salisbury vypověděla ze země 23 ruských diplomatů, na což Moskva reagovala stejným krokem vůči britským diplomatům. Vypovězení Rusové mají Británii opustit v úterý, kdy se také sejde britská Národní bezpečnostní rada, aby projednala možnosti dalšího postupu.