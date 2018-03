Ruské diplomaty by další státy vyhošťovat neměly. Hrozila by studená válka, míní exministr Svoboda

Velká Británie chce vyhostit dvě desítky ruských diplomatů. Ukončí tak diplomatické kontakty na nejvyšší úrovni. Rusko viní z vraždy bývalého agenta Sergeje Skripala, který měl být otráven smrtící nervovou látkou. Další státy by ale podle exministra zahraničí Cyrila Svobody z KDU-ČSL měly být zdrženlivější a ruské diplomaty nevyhošťovat. Mohlo by to rozpoutat studenou válku, řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Doporučujeme Londýn/Moskva 7:00 16. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr zahraničí Cyril Svoboda z KDU-ČSL | Foto: Ladislav Křivan/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vyhoštění diplomatů je velmi vážné. Myslím, že Britové mají pravdu, určitě by nepřišli s takhle silným obviněním, pokud by neměli vážné podezření, že ruská strana je v otravě bývalého agenta angažovaná,“ soudí exministr zahraničí Cyril Svoboda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ruské diplomaty by další státy vyhošťovat neměly. Rozpoutalo by to studenou válku, míní exministr Cyril Svoboda

Týdeník Respekt ve středu informoval o požadavku Velké Británie na českou vládu, aby vypověděla ruské špiony, jimiž podle časopisu zdejší ambasáda „doslova přetéká“.

České ministerstvo zahraničí ale ve čtvrtek uvedlo, že žádný požadavek od Britů na vyhoštěný ruských diplomatů nedostalo.

Spor ohledně smrti někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala je ale podle Svobody záležitostí Británie a Ruska. Nedomnívá se proto, že by ruské diplomaty měly začít vyhošťovat i další státy Severoatlantické aliance.

„To by rozpoutalo studenou válku, a to, myslím, nikdo nechce. Důležitá je politická podpora našeho spojence, ale nedoporučuji kvůli tomu vyhošťovat ruské diplomaty,“ zdůrazňuje.

Eskalace sporu?

Podle politického geografa Michaela Romancova z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je vyhošťování ruských diplomatů z Británie a rušení bilaterálních schůzek opodstatněné. Očekává také vyhoštění 23 britských diplomatů z Ruska, jde prý o standardní reakci.

Otravu bývalého ruského agenta ovšem Romancov považuje za nevídanou v Evropě uplynulého čtvrtstoletí.

„Zdá se, že došlo k použití podle mezinárodního práva zakázané chemické látky na území cizího státu, který je členem Severoatlantické aliance. A to s vědomím, nebo dokonce na příkaz ruské vlády. To tu ještě nebylo,“ upozorňuje.

Přestože si prý nikdo nepřeje další eskalaci, je otázka, kam ještě můžeme zajít a jakým způsobem se Rusko bude v budoucnu chovat, pokud se nedočká tvrdé a pádné odpovědi.

Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí řekla, že pokud Moskva neposkytne Británii věrohodné vysvětlení, bude to Londýn považovat za užití síly na svém území. Jaké důsledky si lze představit?

„Je to určitě v diplomatické rovině. Může se to projevit ve zmrazení politických vztahů nebo omezení těch ekonomických. Ale dále to nepůjde,“ domnívá se Svoboda.

Bývalý ruský agent otráven

Bývalý ruský agent Sergej Skripal byl otráven minulý týden v jihoanglickém Salisbury smrtící nervovou látkou vyvinutou v Rusku a podle Mayové není jiné vysvětlení, než že je za čin odpovědná Moskva.

V Británii došlo podle NATO k vůbec prvnímu útoku nervovým plynem na území aliance od jejího vzniku v roce 1949. Rusko jakoukoli spojitost s otravou odmítá a chce, aby mu Británie dala informace o vyšetřování případu.