ONLINE: Ministr Šojgu varoval Západ před eskalací, která by vedla ke střetu jaderných mocností

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pondělí na vojenském fóru v Číně varoval Západ před eskalací konfliktu s Ruskem, která by mohla vést k přímému vojenskému střetu jaderných mocností. Napsala to agentura TASS. Agentura Reuters dala varování do souvislosti s podporou Západu Ukrajině, kterou Rusko loni v únoru napadlo.

Moskva/Peking 7:00 30. října 2023