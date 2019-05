Přezdívají jí ‚brexitová paní‘. ‚Díky kontaktům v EU se nedostáváme do pasivní pozice,‘ říká

O diplomatce Alici Krutilové se říká, že ví o brexitu vše. Ne nadarmo proto v brexitových jednáních hlídá české zájmy. Jak sama říká, extrémní vytížení jí nevadí. V seriálu Radiožurnálu o Češích, kteří pracující v Bruselu, dává nahlédnout, jak fungují summity Evropské unie. Seriál Češi v Bruselu Brusel 9:00 6. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diplomatka Alice Krutilová má v Bruselu na starosti koordinaci brexitu | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli nouzovým jednáním o brexitu šla včera spát ve dvě hodiny ráno a dnes tomu nebude jinak. Setkáváme se krátce před dubnovým nouzovým summitem EU, který až pozdě v noci rozhodl o dalším odkladu brexitu.

„Takový extrém nemáme každý týden, ale můžu zodpovědně říct, že teď jedeme nejméně 12 hodin denně,“ svěřuje se Radiožurnálu Alice Krutilová, zkušená diplomatka, která v brexitových jednáních zastupuje Českou republiku.

Rozvodová jednání se komplikují už řadu měsíců. Problémy kvůli tzv. irské pojistce začaly ještě před dokončením brexitové dohody.

„Udržet si přehled znamená, že většinu pracovního i nepracovního dne sháníte informace. Hlavně na britské straně se totiž neustále objevují překvapení. Od začátku nic nešlo tak, jak jsme si představovali,“ vzpomíná Krutilová, jíž diplomaté přezdívají „brexitová paní“.

Vývoj kolem brexitu je podle Alice Krutilové „překotný“ | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

V zákulisí summitu

Za EU sice s Velkou Británií vyjednává Evropská komise, ale dělá to na základě pokynů od unijních zemí. Běžným pracovním prostřednictvím tak pro Alici Krutilovou jsou pravidelné schůzky mezi 27 unijními státy a vyjednavači Evropské komise.

Pokud se ale koná summit šéfů vlád členských zemí (tedy Evropská rada), zastupuje Česko premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Krutilová s kolegy mu v takovém případě pomáhá s přípravou. „Je to proto, aby dostal nejaktuálnější informace, než se setká se svými kolegy z jiných zemí a předsedy Evropské komise a Evropské rady. Vývoj kolem brexitu je přeci jen překotný,“ vysvětluje.

Diplomatka Alice Krutilová má v Bruselu na starosti koordinaci brexitu | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Stojíme právě v nedávno postavené budově Evropské rady, kterou ze všech stran mezi zátarasy ze žiletkových drátů obléhají policisté a vojáci dohlížející na bezpečnost. Několik pater nad námi jednají premiéři nebo prezidenti zemí EU. Jako obvykle spolu mluví za zavřenými dveřmi.

„Do patra, kde jsou lídři sami, může z Čechů jen velvyslanec Jakub Dürr a tzv. šerpa Milena Hrdinková, kteří se pohybují v bezprostředním okolí premiéra a mohou se s ním setkat. Jinak udržují kontakt pomocí SMS,“ přibližuje Krutilová.

Uzavřený formát některých summitů premiérům umožňuje, aby si například otevřeně vyříkali spory. Přesto diplomaty ze svých zemí lídři následně seznamují s tím, co zaznělo.

Na summitech se rozhoduje jednomyslně. Často se proto jedná pozdě do noci, dokud s kompromisem nesouhlasí všichni. Dubnový mimořádný summit tak česká delegace opouštěla až ve tři hodiny ráno.

Český obraz o EU neodpovídá realitě

„V České republice není moc velké povědomí o tom, jak EU funguje. Vidíte články v novinách, které křičí kvůli zahnutým okurkám a nadávají na byrokracii v Bruselu, ale málokdo říká, že tou byrokracií jsme jako jedna z unijních zemí i my,“ říká Krutilová.

Česko podle ní v Bruselu hraje daleko aktivnější roli, než jak se někdy v tuzemské veřejné debatě vykresluje.

„Jde o to mít kvalitní lidi na stálém zastoupení, kteří svou práci chtějí někam posouvat, ale současně musíte mít své zástupce v ostatních institucích. Bez kontaktů toho moc neuděláte. Potřebujete s nimi jít občas na oběd. Takhle vás dopředu varují, že se chystá nějaký návrh. Nedostáváte se pak do pasivní pozice, kdy ovlivňujete legislativu teprve, až když je na stole,“ vysvětluje diplomatka, která v Bruselu na vysokých pozicích působí šest let.

V nejbližších měsících se Alice Krutilová ale kvůli vnitřním diplomatickým pravidlům musí vrátit Česka. Přiznává, že jí bude práce v Bruselu chybět.

„V Praze to neradi slyší, ale tady jste v centru dění. V podstatě jste v bezprostředním kontaktu se všemi institucemi a státy, máte nejvíc informací a drbů, můžete shánět kompromisy, můžete se snažit lidi ovlivňovat. Je to práce velmi akční a časově náročná, ale myslíme si, že má smysl, a proto ji děláme rádi,“ uzavírá.