Poprvé se zvonečkem v ruce. Na předsednictví EU jsme připraveni, problémy nás nezaskočí, říká ministr Bek

Je neděle večer a ministr Bek - oblečený výjimečně neformálně v černém tričku a kalhotách - právě dorazil na čtvrtý terminál Letiště Václava Havla, odkud za chvíli odletí se svým týmem vládním speciálem do Bruselu.

„Já jsem si vlastně nezkrátil víkend, protože neděle podvečer už je standardní pracovní čas, jak se blíží předsednictví. S mými spolupracovníky se takto potkáváme pravidelně,“ říká Bek.

V Bruselu ministra čeká důležitá premiéra. „V pátek jsem se dozvěděl, že budu předsedat Radě pro obecné záležitosti místo svého francouzského kolegy. Pro mě to bude vlastně premiéra v roli předsedy. Bylo na to poměrně málo času, ale věřím, že zítra úderem desáté budu připraven.“

Hodinu a půl dlouhý let vládním speciálem tráví Mikuláš Bek hovorem s českou velvyslankyní při EU Editou Hrdou a také s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS, kterého v Bruselu čekají rovněž pracovní povinnosti, a oba ministři proto sdílejí vládní letadlo.

Poprvé jako předsedající

Jako ministr pro evropské záležitosti - už brzy předsednické země - si ministr Bek zvyká na zvýšený zájem zahraničních médií. Novinářům odpovídá už při příchodu do budovy rady. Protože dnes bude jednání řídit, musí pak také zamířit na závěrečnou tiskovou konferenci. Původně plánované rozhovory se zahraničními médií, mimo jiné se zpravodajským serverem Politico, musel dnes Bek kvůli přeplněnému programu odložit.

Těsně před zahájením rady je v každém případě nutné si naposledy důkladně projít přípravy - v české národní místnosti se proto Bek schází se svými kolegy a bruselskými diplomaty. A pak už míří rovnou do jednacího sálu, kde se schází ministři pro EU ze všech unijních států. Poté, co Mikuláš Bek zvonečkem zahájí schůzi, musí novináři ven. V sále smí zůstat jen ministři a jejich nejbližší spolupracovníci.

Rada pro evropské záležitosti řeší pravidelně hlavně přípravy na velké summity Evropské rady – tedy summity, na nichž se setkávají hlavy států a řeší zásadní otázky dalšího směřování EU (v poslední době jsou tématem summitů často například sankce proti Rusku). Ale zpátky k Radě pro obecné záležitosti – dnes kromě přípravy summitu pokračuje také v řízení s Maďarskem kvůli porušování evropských hodnot. Po zhruba šesti hodinách je hotovo.

Ministr Bek je se svým prvním výkonem v roli předsedajícího spokojený. „Že by mě něco zaskočilo, to ne. Přece jenom jsem ve svém předchozím profesním životě předsedal celé řadě podobných akcí, takže pro mě to není v zásadě nová zkušenost. Mám radost z toho, že se nám podařilo dodržet časový plán, což se nestává vždycky,“ pochvaluje si Bek.

Jsme připraveni

Post ministra pro evropské záležitosti vznikl před půl rokem ve vládě premiéra Petra Fialy (ODS) zejména kvůli nadcházejícímu českému předsednictví. A to se rychle blíží. Kvůli válce na Ukrajině se navíc náplň předsednictví bude podle Beka nejspíš průběžně měnit.

„Já mám docela velkou důvěru v tým lidí, který to předsednictví dlouhodobě připravuje, v naše diplomaty v Bruselu. Já samozřejmě vím, že vždycky se na poslední chvíli vyskytnou nějaké problémy, které budeme muset za chodu řešit, to je normální. Ale myslím si, že jsme dobře připraveni,“ myslí si Bek.

Mottem českého předsednictví bude „Evropa jako úkol,“ což je název jednoho z projevů Václava Havla. A ministr Bek vysvětluje, co bude při předsednictví jeho hlavní úkol: „Budu moderovat diskusi mezi Radou EU a Evropským parlamentem, předsedat Radě pro obecné záležitosti a samozřejmě koordinovat celkovou evropskou politiku vlády.“

V době předsednictví totiž bude podle něho česká vláda v delikátní pozici. „My naše vlastní názory nebudeme moct říkat vždy přímo, ale budeme muset hledat spojence, kteří za nás do jisté míry budou prosazovat pohledy, které odpovídají zájmům České republiky,“ upozorňuje Bek.

A podle čeho bude vláda zpětně posuzovat, jestli Česko úkol splnilo a předsednictví se vydařilo? Podle Beka jsou kritéria jasná: „Je to především počet legislativních návrhů, které se nám podaří dotáhnout do konce během našeho předsednictví. Tam se ukáže, jak dobré máme vyjednavače, ať už v oblasti životního prostředí, energetiky, sociální politiky nebo digitalizace. Tam všude bude záležet na tom, jak se nám podaří dojednat finální kompromis, který by byl přijatelný pro 27 zemí.“

Vydařené předsednictví podle ministra může zlepšit reputaci a vyjednávací sílu Česka v EU do budoucna: „Pokud uspějeme, tak v následujících letech budou mít ti, kteří budou hájit v evropské debatě zájmy České republiky, lepší výchozí pozici.“

Mikuláš Bek na tiskové konferenci po jednání Rady pro obecné záležitosti (vpravo Eva Hrnčířová - mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU) | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas