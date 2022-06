Zákulisí předsednictví v EU. ‚K mailům se dostávám až pozdě večer, ale těším se,‘ říká diplomatka

S blížícím se nástupem Česka do vedení Rady Evropské unie v zákulisí roste intenzita příprav. Tento týden se do něj vydává Radiožurnál. Každý den představíme jinou tvář českého předsednictví. Začínáme příběhem dvou žen – jedna do služeb státu právě nastupuje, druhá naopak v Bruselu patří mezi nejzkušenější diplomaty. Seriál Brusel 11:05 6. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkušená diplomatka Veronika Musilová | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Rána ve stanici bruselského metra Schuman bývají hektická. Tuto zastávku s oblibou využívají diplomaté a zaměstnanci unijních institucí, které sídlí přímo nad vestibulem metra. Mnozí ale přijíždějí na kole a stejně tak i Veronika Musilová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jedna schůzka za druhou. Tady mají lidé hodně velký drive, popisuje svoji práci v Bruselu česká diplomatka. Poslechněte si reportáž Viktora Daňka

„Mířím na zasedání pracovní skupiny Antici, kde se se svými protějšky z 26 států pravidelně každé úterý ráno setkáváme, abychom připravili zasedání COREPERu, což je zasedání velvyslanců všech 27 států Evropské unie, které projednává ty nejzásadnější otázky,“ vysvětluje Musilová pro Radiožurnál.

Setkáváme se v době vrcholících příprav unijního embarga na dovoz ruské ropy do Evropy. To Veronice Musilové zabírá značnou část času, přípravu předsednictví ale zastínit nemůže.

„Ty dvě věci jsou do značné míry spojené, to, co se děje dnes, nás opravdu zaměstnává, ale zároveň je to předehra předsednictví,“ upřesňuje s tím, že v posledních měsících už blížící se předsednictví pociťuje intenzivně. „Moje práce byla časově náročná vždy, ale teď chodím z jedné schůzky na druhou, do kanceláře přicházím až pozdě večer a sedám ke stovkám e-mailů, které za ten den dostanu,“ líčí.

Udržení jednoty EU

Veronika Musilová poskytla Radiožurnálu rozhovor už před 19 lety, tehdy coby nadějná studentka prestižní americké Princetonské univerzity. Svěřila se v něm, že v deseti letech přemýšlela nad prací překladatelky nebo letušky, o pár let později ale už měla jasno, že chce zamířit do diplomacie. Šlo podle ní o správné rozhodnutí.

Česko čeká ‚válečné předsednictví‘. Prioritní oblasti míří správným směrem, shodují se odborníci Číst článek

„Ta práce ně strašně naplňuje. Zkušenosti, které jsem mohla získat, místa, kde jsem mohla bydlet, lidé, které jsem mohla skrze práci potkat – to je přesně to, v co jsem od patnácti doufala, takže určitě nelituji. Samozřejmě má diplomacie i stinné stránky, třeba spojit diplomatickou kariéru a soukromý život není úplně jednoduché,“ přiznává.

Veronika Musilová patří mezi nejvýše postavené diplomaty na českém zastupitelském úřadu při Evropské unii, jehož experti ve veškeré projednávané legislativě bojují za české zájmy. Zastupuje velvyslankyni Editu Hrdou v agendě, jako jsou zahraniční věci, ekonomika, daně, vnitro nebo spravedlnost, podílí se ale i na přípravě summitů. Jejím úkolem je tak mít, bez velkého přehánění, přehled úplně o všem.

„Já o sobě mluvím jako o mostu mezi velvyslankyní a mými kolegy experty. Možná můžu pomoci v tom, jak naše požadavky lépe naformulovat, aby byly pochopitelnější a jakou strategii a taktiku zvolit vůči kolegům z dalších států, protože mám horizontální přehled. Co může být nové pro kolegu, který dělá například vnitro, tam já můžu říci, že jsme podobný problém třeba už vyřešili v oblasti finančnictví,“ vysvětluje.

Příprava předsednictví je pro Musilovou stejně jako pro ostatní diplomaty na Stálém zastoupení v Bruselu v podstatě prací navíc. Vedle běžné agendy, která nikam nezmizí, je totiž potřeba připravit se detailně předem na veškerá ministerská zasedání, která Česko jako předsednická země povede.

Abramovič a další oligarchové žalují Evropskou unii. U soudu se brání proti uvaleným sankcím Číst článek

„Daný členský stát má obrovskou zodpovědnost za to propojovat členské státy a snažit se zachovat jednotu, protože v tom je naše síla jako Evropské unie a vidíme to teď u ruské agrese na Ukrajině. Jednota si ale vyžaduje hodně práce a předsednictví v tom hraje velkou roli,“ zdůrazňuje Musilová a jedním dechem dodává, že se i přes pracovní zápřah na český půlrok v čele unijních zemí těší.

Zkušenost k nezaplacení

Předsednictví bývá také příležitostí, jak k práci v unijních institucích přivést nové talenty. Patří mezi ně Jana Ostárková, doktorandka z ostravské Vysoké školy báňské, která do Bruselu přijela na stáž. Věnuje se na ní dopravě.

„Jsem tady teprve dva týdny, takže se teprve rozkoukávám. Musím ale říct, že lidi tady mají hodně velký ‚drive‘ a energii, všechno tady probíhá velice rychle a myslím si, že mi to přináší hodně nových zkušeností,“ popisuje první dojmy.

Stážisté, kteří na stálé zastoupení přijíždějí, jsou plnohodnotně zapojení do práce na předsednictví. Vláda je za to ale neplatí. K dispozici mají pouze stipendium z programu Erasmus Plus na pokrytí základních životních nákladů. Pro Janu Ostárkovou má stáž ale i tak smysl.

„Mojí hlavní motivací byla přidaná hodnota do budoucna. Jde o jedinečnou pracovní zkušenost. Jsem absolvent ekonomické fakulty, každý tam máme stejný diplom, ale tady to je něco, co bude v životopise vypadat jinak,“ věří.

Doktorandka a stážistka Jana Ostárková | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas