Odsoudili ho za tři vraždy. Sám se přiznal k devadesáti. Nyní kreslí portréty svých údajných obětí

78letý Samuel Little se loni přiznal k vraždám 90 lidí. Mělo k nim dojít po celých Spojených státech v letech 1970 až 2005. Podle vyšetřovatelů byly jeho cílem zejména „zranitelné ženy a ženy na okraji společnosti“ a některá z těl zůstala neidentifikována a úmrtí nevyšetřeno.

Americké úřady stále prověřují, zda jsou jeho tvrzení pravdivá. Pokud ano, šlo by o jednoho z největších zabijáků v kriminální historii Spojených států.

Bývalý boxer Little své oběti nejprve srazil údery, poté je uškrtil. Ne vždy byly přitom viditelné jasné známky toho, že šlo o zabití, poznamenala BBC. Vyšetřovatelé proto doufají, že jeho kresby nyní pomohou zjistit, co byly oběti zač a budou moci být informovány jejich rodiny.

„Bez známek bodnutí či střelné rány nebylo mnoho z těchto úmrtí klasifikováno jako vražda, ale jako předávkování drogami, nehoda či smrt způsobená přirozenými příčinami,“ uvedla FBI ve své zprávě již loni v listopadu.

Neusvědčen desítky let

Little byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů. V září 2014 losangeleská policie na základě vzorku DNA Littlea usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny. Jejich těla byla pohozena v ulici, v garáži nebo kontejneru.

I když byl Little odsouzen zatím za tři vraždy, vyšetřovatelé se domnívají, že jich měl na svědomí mnohem víc. Už při čekání na soud v Los Angeles úřady v nejméně devíti dalších státech začaly procházet staré soudní případy, aby zjistily, jestli nemohou mít s Littlem rovněž souvislost.

Sám Little se loni na jaře přiznal celkem k devadesáti vraždám. Procházel s policií americké státy a města jedno po druhém a ke každému uvedl počet lidí, kolik tam zavraždil. Vyšetřovacímu týmu se doposud podařilo potvrdit 34 případů. Zbylé stále čekají na rozluštění.

Listopadová zpráva od FBI také uvádí, že Little si vše pamatuje do podrobných detailů. „Pamatuje si, kde byl a jaké auto řídil. Jeho časová zařazení jsou však již méně spolehlivá a právě proto má vyšetřovací tým problém s identifikací obětí.“

Způsob, jakým ženy zabil, a fakt, že se nikdy nezdržel dlouhou dobu na stejném místě, přispívají spolu s chybějícími vzorky DNA k tomu, že se ho po celá desetiletí nepodařilo dopadnout. Nyní je ve vězení v Texasu, kde si odpykává doživotní trest.