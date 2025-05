Šest Bulharů v Británii odsoudili za špionáž pro Rusko. Cílili na novináře či vojáky, plánovali i vraždit

Šest Bulharů usvědčených v březnu ze špionáže pro Rusko poslal londýnský soud do vězení na pět až téměř jedenáct let. Po propuštění budou všichni vyhoštěni, uvedla agentura AP. Podle prokurátorů svými operacemi v Británii, Německu, Rakousku, Španělsku a Černé Hoře mezi lety 2020 a 2023 ohrozili životy mnoha lidí. Skupina se zaměřovala na novináře, diplomaty a ukrajinské vojáky a probírala únosy či vraždění odpůrců Kremlu. Londýn 22:24 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr skupiny Orlin Rusev | Zdroj: Profimedia

Skupinu zřejmě prostřednictvím jejího lídra Orlina Ruseva řídil někdejší známý rakouský manažer společnosti Wirecard Jan Marsalek, který byl podle médií napojen na ruské tajné služby nejméně od roku 2014. Nyní se skrývá na neznámém místě, podle tisku velmi pravděpodobně v Rusku.

Přátele nešpehujeme. Dánský ministr zahraničí si na kobereček pozve amerického velvyslance Číst článek

Soudce Hlavního trestního soudu v Londýně Nicholas Hilliard řekl, že Rusev byl zapojen do všech šesti složitých operací odhalených policií a měl zásoby falešných dokladů. Odsoudil jej na deset let a osm měsíců poté, co se Rusev přiznal ke špionáži a právě falšování dokladů. Další z Bulharů Bizer Džambazov dostal za stejné trestné činy deset let a dva měsíce. Džambazov se také doznal.

Katrin Ivanovová, Vanja Gaberovová a Tihomir Ivančev byli usvědčeni ze špionáže pro nepřátelskou zemi. Ivanovovou nyní poslal soud za mříže na devět let a osm měsíců, Gaberovovou na šest let a osm měsíců a Ivančeva na osm let. Šestý ze skupiny, Ivan Stojanov, se ke špionáži v zájmu Ruska také přiznal, soud mu udělil trest ve výši pět let a tři týdny.

Mezi osobami, o které se skupina zajímala, byl například bulharský novinář Christo Grozev, který pracoval pro investigativní web Bellingcat a byl hlavním autorem jeho zpráv o otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala v roce 2018 v anglickém Salisbury, či ruský aktivista Roman Dobrochotov, uvedla BBC.

Grozeva sledovala skupina z Vídně na konferenci ve španělské Valencii, chtěla ho nalákat na „volavku“ Gaberovovou a mluvila o tom, že ho okrade a zavraždí nebo unese do Ruska.

Rozkrytí maďarské špionážní sítě na Ukrajině. Podle tajných služeb sbírala informace o obraně země Číst článek

„Když jsem se až zpětně dozvěděl, že zahraniční agenti po delší dobu sledovali můj pohyb, komunikaci a domov a sledovali mé blízké, bylo to děsivé, dezorientující a hluboce destabilizující,“ uvedl Grozev v prohlášení, které bylo přečteno před soudem.

V další operaci členové skupiny sledovali americkou leteckou základnu v Německu, kde se podle nich cvičili ukrajinští vojáci.

Rusev ukrýval množství špionážního vybavení. Policie u něj objevila špionážní kamery ukryté ve slunečních brýlích, propiskách, kravatách a plyšových hračkách. Našla i rušičku wifi a GPS signálu, odposlouchávací zařízení a zařízení pro sledování aut.

Džambazov udržoval milostný vztah s oběma odsouzenými ženami, Ivanovovou i Gaberovovou. Obě pak před soudem tvrdily, že je podvedl a manipuloval s nimi.

Bulharskou buňku britské úřady zadržely v roce 2023, zhruba rok po začátku války na Ukrajině, ve které se Británie jasně postavila na podporu země napadené Ruskem.