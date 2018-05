‚Přijměte odpovědnost za sestřelení letu MH17.‘ Nizozemsko a Austrálie zvažují žalobu na Rusko

Velitel americké armády v Koreji: Sblížení s KLDR není konec, jen se odkládá. Jsme jako stromy

„Korea není zemí jitřního klidu, ale zemí jitřního překvapení,“ zažertoval generál Vincent Brooks. „Netrapte se tím, co se stalo... Je brzy na to, abychom to vzdávali. Nikdy to nevzdávejte.“