Sestřelovat drony stíhačkami je neefektivní. Aliance se od Ukrajinců má co učit, říká vojenský analytik
Polský vzdušný prostor v noci narušil větší počet ruských dronů. Potvrdil to polský premiér Donald Tusk, který je v kontaktu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. „Existují indicie, že Rusko může zkoušet efektivitu protivzdušné obrany Severoatlantické aliance a může zkoušet reakční dobu a jiné technické a vojenské postupy,“ říká pro Radiožurnál vojenský analytik Lukáš Dyčka.
Je v tuhle chvíli jasné, o jaký typ dronů šlo, kolik jich bylo a k čemu měly sloužit?
Co se týče typu, ten je poměrně jasný, měly by to být ruské kopie íránských dronů Šáhed známé pod pojmem Geran-2, které Rusko licenčně vyrábí a mírně vylepšuje.
00:00 / 00:00
Aliance se od Ukrajinců, co se týče protivzdušné obrany, má co učit. Myslí si to Lukáš Dyčka, vedoucí oddělení řízení kurzů Centra bezpečnostních a vojensko strategických studií na Univerzitě obrany. Poslechněte si celý rozhovor o dronech v Polsku.
Je to poměrně typický druh munice, který Rusové používají proti Ukrajině a dá se vydedukovat, že větší množství stejných strojů letělo i na Ukrajinu.
Víme už, kolik jich bylo? Protože ty zveřejněné počty se zatím docela různí.
Ano, máte pravdu. Ukrajinci, kteří se zprávou přišli jako jedni z prvních, mluvili o osmi strojích, které přeletěly hranici mezi Ukrajinou a Polskem. Samotní Poláci říkají, že zaznamenali 19 strojů. O sestřelených víme zhruba to, že byly buď tři, nebo čtyři.
Zdroje a čísla se tedy různí, ale také se různí počty strojů, které měly přiletět směrem z Běloruska a z Ukrajiny. Každopádně dá se očekávat, že v řádu hodin budou Poláci schopni informace upřesnit, až dohledají poslední sestřelené nebo spadlé stroje.
Podle šéfky diplomacie Evropské unie Kaji Kallasové existují náznaky, že narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony bylo úmyslné. Podle litevského ministra zahraničí to není potvrzené. Jak se dá zjistit, jestli průniky ruských dronů byly úmyslné?
Opravdu velice těžce. I Poláci jsou v tomto víceméně opatrní a říkají, že zhruba do 48 hodin, až svolají jednání bezpečnostní rady a budou jednat se Severoatlantickou aliancí, teprve potvrdí, jestli se opravdu jednalo o úmyslné narušení, nebo ne.
Běloruská strana naopak říká, že drony, které vletěly do Polska, byly rušeny a tím pádem ztratily orientaci. To v některých případech bývá pravda a stát se to opravdu může.
Polsko by mělo mít možnost zasahovat proti ruským dronům i na Ukrajině. Situace je vážná, říká analytik
Číst článek
Zase existují indicie, že Rusko může zkoušet efektivitu protivzdušné obrany v Polsku, respektive celé Severoatlantické alianci a také může zkoušet reakční dobu a jiné technické a vojenské postupy. Rozhodnout v tuto chvíli není úplně jednoduché.
Můžete popsat, jakou obranu použilo Polsko, potažmo NATO, proti těmto dronům?
Známo je především to, že proti nim zasahovaly nizozemské stíhačky F-35, které jsou v Polsku umístěné, a měly se podílet na některých sestřelech.
To se zdá být nejtypičtějším příkladem toho, jak alianční státy zatím proti dronům chtějí zasahovat – použít stíhací letouny, což je vzhledem k tomu, jak levná munice proti nim letí, poměrně neefektivní.
Ukrajinci tyto problémy řeší jinak, řeší to jak elektronickým rušením dronů, aby letěly jinam a spadly jinde, případně nasazují mobilní palebné týmy. To je ale poměrně náročné na personál i techniku. Aliance se v tomto v uvozovkách má od Ukrajinců co učit.
Posílení detekce
Nebyla údajně použita polská protivzdušná obrana. Dává to smysl?
Smysl to dává, my nevíme, jak daleko drony od hranice byly, ani jak dlouho se v polském vzdušném prostoru pohybovaly. Je pravděpodobné, že vzhledem k tomu, jak malé množství dronů bylo sestřeleno, se většina z nich nepohybovala okolo nějakých důležitých cílů.
‚Podívejte, my to vyřešíme.‘ Trump oznámil návštěvu evropských lídrů i brzký hovor s Putinem
Číst článek
Protivzdušná obrana v alianci obvykle chrání ty cíle, které stojí za to, a nechrání lesní porosty. To znamená, ty drony, které byly sestřeleny, tři nebo čtyři, asi hrozbu představovaly, zbytek možná hrozbu nepředstavoval.
Už jste to naznačil, ale jaká obrana proti dronům teď existuje na východní hranici Evropské unie?
Polské letectvo je relativně početné a poměrně dobře vyzbrojené. Důležité je spíše posílit protivzdušnou obranu pozemního druhu, to znamená systémy detekce, které jsou schopny drony odhalit.
Jako poměrně efektivní se opravdu zdá rušení, protože ve chvíli, kdy Rusové jsou schopni na Ukrajině nasazovat 800 podobných strojů v jedné vlně náletů a na poměrně velkém území, tak nasazovat jakoukoliv pozemní protivzdušnou obranu, která lapidárně řečeno střílí do vzduchu, je poměrně drahé. Proto se elektronické nástroje zdají být mnohem efektivnější.
Podle eurokomisaře Evropské unie pro obranu musí blok vytvořit podél celé východní hranice zeď proti dronům. Co si pod tím představit?
Úplně na rovinu si myslím, že toto je spíše politické prohlášení vzniklé pod tlakem situace ve chvíli, kdy si o to veřejnost žádá.
Já bych za tím neviděl jakékoliv další konkrétní hmatatelné opatření, které přitom, když to bylo vyřčeno, bylo myšleno. Je to spíše deklarace.
Polsko kvůli rusko-běloruským manévrům uzavře hranici s Běloruskem, oznámil Tusk
Číst článek
Konzultace spojenců
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestraník, ve volbách do Sněmovny kandiduje za Spolu) NATO musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na svých hranicích. To by mohlo konkrétně vypadat jak?
To platí obecně, pro Alianci je to jedna z priorit současné doby, koneckonců i pro Českou republiku, protože protivzdušná obrana bývala v minulosti zanedbávána a je relativně drahá, poměrně komplexní a náročná na výcvik personálu.
Zahrnuje to celou škálu opatření, od palebných systémů až po systém průzkumů a systém monitorování vzdušného prostoru. Je to komplex, který se rozhodně nedá omezit na jeden technický prostředek.
Varšava teď zvažuje aktivaci čtvrtého článku smlouvy NATO, který počítá s konzultacemi v případě ohrožení některé z členských zemí. Co to konkrétně obsahuje?
Obsahuje přesně to, o čem jsme se bavili na začátku. Tyto konzultace mají obvykle za úkol zjistit, jestli hrozba existuje a případně jak je závažná.
Ve chvíli, kdy Poláci budou mít větší technické informace o tom, jak útok probíhal, tak dojde ke konzultaci – jestli to bylo opravdu z ruské strany myšleno jako provokace, případně jestli šlo o omyl nebo selhání, a k tomu právě ty konzultace slouží. Aby si spojenci vyměnili informace a sladili si svůj názor na to, co se opravdu stalo a jestli to vyžaduje nějakou další reakci.
Bříza: Agresivita Ruska dál roste. Sériová výroba raket Flamingo vyvolává v Moskvě obavy
Číst článek
Z toho, co zatím víme, o jak vážný incident podle vás šlo?
Poměrně vážný. Vzhledem k množství strojů, pokud platí vyšší číslo 19, tak to zas tak málo opravdu není. Doposud se obvykle stávaly jednotky strojů, které zabloudily a nějakým způsobem ztratily orientaci. Stávalo se to koneckonců i některým ukrajinským systémům.
Na druhou stranu nezdá se, že by došlo k ohrožení klíčových a kritických cílů v Polsku. Pokud to ale byl běloruský záměr, tak prvotní záměr je nejdříve vyzkoušet reakci a co se stane.
V případě, že by se nestalo nic, tak potom může reagovat třeba další provokací, která už by měla za cíl ohrozit některé strategické cíle v Polsku. Proto je reakce v současné době důležitá.