Počet obětí sesuvů půdy v Indonésii vzrostl na 30. Dalších 24 lidí se stále pohřešuje

Ukrajina už vyhrála. Teď ještě musí získat zpět území včetně Krymu, soudí britský novinář Harding

Co všechno způsobila ruská invaze na Ukrajinu? Čeho dosáhl Putin, aniž by o to usiloval? Jak válka poznamenala rodinné vztahy a lidská přátelství? A jaký bude nástupce Vladimira Putina?