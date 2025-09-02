Setkání ve Vatikánu: Lev XIV. ujistil LGBTQ+ katolíky o pokračování Františkovy politiky

Papež Lev XIV. se v pondělí setkal s jedním z nejvýznamnějších zastánců větší inkluze LGBT+ lidí v katolické církvi jezuitou Jamesem Martinem a podpořil ho. Tím podle agentury AP vyslal v prvních měsících svého pontifikátu jasný signál, že hodlá pokračovat ve vstřícné politice svého předchůdce papeže Františka vůči LGBTQ+ komunitě.

Jezuitský duchovní Martin řekl, že mu papež sdělil, že hodlá pokračovat v politice papeže Františka ohledně přijímání LGBTQ+ v církvi, a povzbudil ho, aby pokračoval ve své činnosti.

„Od papeže Lva XIV. jsem slyšel stejnou zprávu, jakou jsem slyšel od papeže Františka, a to je touha přijímat všechny lidi, včetně LGBT+ osob,“ řekl Martin po audienci agentuře AP. „Bylo to úžasné. Bylo to velmi utěšující a povzbuzující a upřímně řečeno, také velmi zábavné,“ uvedl americký jezuita.

Jejich asi půlhodinové setkání oznámil Vatikán, což znamená, že papež chtěl, aby bylo zveřejněno, píše AP. Konalo se jen několik dní předtím, než se LGBTQ+ katolíci zúčastní pouti do Vatikánu v rámci Svatého roku.

