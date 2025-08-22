Setkání Zelenskyj–Putin se blíží. ‚Summit musí být velmi dobře připraven,‘ upozorňuje Bříza
Summit na Aljašce přinesl podle experta na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízy jednu zásadní věc. Nebudeme jednat o příměří, ale o míru. „Příměří můžete vyhlásit relativně rychle a bez podmínek, zatímco mír je závislý na mnoha podmínkách,“ upozorňuje pro Radiožurnál Bříza.
Týden, který uplynul od summitu Trump–Putin, byl následován schůzkou Trumpa se Zelenským a s některými evropskými státníky. Trump poté oznámil, že začal s přípravami na setkání mezi Zelenským a Putinem, následovat má jednání s účastí prezidenta Spojených států. Je něco takového na dohled?
Jsme tomu určitě blíž, než jsme byli před několika měsíci. Na druhou stranu jsem opatrný. Protože když jsem včera poslouchal vyjádření ruského ministra zahraničí Lavrova, tak ten to samozřejmě bagatelizoval a říkal, že ta doba ještě nenazrála, že je potřeba vykonat mnoho akcí předtím, než se něco takového uskuteční.
Samozřejmě takovýto summit s sebou nese mnoho proměnných a navíc musí být velmi dobře připraven, takže si nemyslím, že summit je reálný v řádu několika dnů. Navíc ta příprava musí být důkladná na obou stranách. A to je ten důvod, proč si myslím, že ruská strana se i aktivně brání tomu summitu.
Protože když k něčemu takovému dojde, tak by došlo k legitimizaci prezidenta Zelenského. Prezident Putin přece roky vypráví, že prezident Zelenskyj není legitimní. A hlavně po minulém roce, kdy teoreticky měly být volby, zpochybňuje jeho mandát. Takže pokud se s ním sejde, je to už nějaký signál.
Rusko nadále bude tedy pokračovat v teorii oddalování, kterou my řešíme spolu každý týden.
Co byste vyzdvihl z aljašského summitu minulý týden?
Když bych měl něco vypíchnout, tak že oba účastníci odjížděli s tím, že nebudeme jednat o příměří, ale o míru. A v tom je právě skrýt ten ďábel, který tkví v detailech. Příměří můžete vyhlásit relativně rychle a bez podmínek, zatímco mír je závislý na mnoha detailech, podmínkách, nuancích a také se vyjednává velmi dlouho, protože potřebujete získat čas, který ruská strana chce.
Oba aktéři také vyslali z Aljašky vzkaz směrem k Evropě, například Putin hovořil v tom smyslu, že do toho teď Evropa nesmí hodit vidle. A i tak je tu najednou Sergej Lavrov, který upozorňuje na to, že evropské státy se chovají jinak, než je potřeba.
To je pravda, nicméně si musíme uvědomit, že cílem Lavrova je budit emoce a provokovat. Ostatně všichni jistě viděli jeho mikinu SSSR na summitu na Aljašce. Což je reminiscence na Sovětský svaz.
Odkaz zněl jasně. Chceme se vrátit do té doby a chceme znovu vybudovat Sovětský svaz. Čili on chce provokovat a chce budit emoce. Ostatně včera to krásně vyjádřil Mark Rutte, krásně to vyjádřil na mě tedy velice ostře, když o Sergeji Lavrovi řekl jinými slovy, že nikdy neslyšel Sergeje Lavrova mluvit pravdu.
K tomu si dovolím vlastní vzpomínku na jediný moment, kdy Lavrov řekl pravdu. Bylo to v den invaze na Ukrajinu, kdy on o tom vůbec nevěděl a byl potom povolán do Kremlu. Když následně vycházel ven a zastavili ho novináři, kteří se ho zeptali, co poradil prezidentu Putinovi.
A on konstatoval, že Putinovi nemohl poradit vůbec nic, protože prezident Putin v tuto chvíli má pouze tři poradce, tedy Kateřinu Velikou, Petra Velikého a Ivana Hrozného. To byl okamžik, kdy jsem slyšel Sergeje Lavrova říkat pravdu.
Vy asi řeknete, že to souvisí s ruskou propagandou a jejich diplomatickou školou a že Sergej Lavrov, když mluvil o případné přítomnosti evropských vojáků na ukrajinském území, tak řekl, že je to pro Rusko zcela nepřijatelná a označil to za zahraniční intervenci. A tak mi teda řekněte, jak může něco takového říct představitel státu, který napadl Ukrajinu?
No, představitel státu, který napadl Ukrajinu, může říct cokoliv. To souvisí i s tou ruskou diplomatickou školou Andreje Gromyka, tedy klást nereálné požadavky, lhát a prostě docílit cíle jakýmikoliv prostředky a doslova ještě k tomu Marku Ruttemu, že měl pravdu.
Bezpečnostní záruky
Kdo a co podle vás myslí bezpečnostními zárukami?
Toto téma já považuji opravdu za alfu a omegu dosažení míru na Ukrajině. Protože Ukrajina nemůže bez bezpečnostních záruk do budoucna fungovat. Prezident Zelenskyj dokonce podmiňuje setkání s Putinem právě těmito bezpečnostními podmínkami. Tedy všechno stojí a padá na bezpečnostních zárukách.
Co je podle vás nejdůležitější?
Klíčovou otázkou je ukrajinská armáda, která by měla být schopna odolat sama o sobě a odstrašit Ruskou federaci od případného útoku. To znamená, že nesmí dojít k neutralizaci a k demilitarizaci.
Mimochodem včera ukrajinská strana zahájila sériovou výrobu své vlastní střely s plochou dráhou letu. Ta střela má dosah 3000 km, takže efektivně zasáhne velká města Ruské federace. Zároveň má nosnost 1150 kg výbušné hlavice, což je velká síla a má těsně podzvukovou rychlost kolem 950 km/h. V tuto chvíli dokážou vyrábět jeden kus za den.
Víme už, jak bude výroba postupovat do budoucna?
To vypadá, že je relativně málo, ale od října má výroba stoupnout až na sedm kusů denně a od příštího roku dokonce na 20 až 25 kusů denně. Dneska už zhruba 40 % vojenských kapacit, které Ukrajina potřebuje, si vyrobí sama. Takže ona už ví, že se musí postarat sama, ale k tomu jsou potřeba samozřejmě nad rámec, aby to odstrašení bylo relevantní, bezpečnostní záruky západu, do kterých se musí zapojit Spojené státy.
Takže to je podle vás nutná podoba oněch bezpečnostních záruk, aby pro jednu nebo druhou stranu byly přijatelné a dávaly smysl?
Aby měly smysl, tak jednoznačně ano. Ale aby byly přijatelné pro obě strany, tak to bude podstatně těžší. Rusko se teď tváří, chce totiž prodlužovat ta jednání, že na nějaké záruky by mohlo přistoupit.
V tuto chvíli si ale musíme říct garanty, kteří při porušení přispěchají na pomoc. Pokud bude mít Rusko právo veta, které pak uplatní, tak k čemu mi jsou bezpečnostní garance? K ničemu.