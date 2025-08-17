Sever Číny zasáhly po vydatných deštích bleskové povodně. Osm lidí zahynulo a další se pohřešují
Nejméně osm lidí zahynulo a další čtyři se pohřešují na severu Číny, kterou v sobotu pozdě večer zasáhly bleskové povodně. S odvoláním na místní úřady o tom informovala státní tisková agentura Nová Čína.
Povodeň zasáhla autonomní oblast Vnitřní Mongolsko v sobotu kolem 22.00 místního času (16.00 SELČ) a smetla 13 lidí, kteří tam kempovali. Jeden člověk byl zachráněn, osm zahynulo a čtyři se pohřešují.
Po několikadenních deštích minulý pátek nahlásily deset obětí a 33 pohřešovaných také úřady v severočínské provincii Kan-su. Tam lijáky vyřadily z provozu elektrické a telekomunikační služby a ve čtyřech vesnicích uvěznily přes 4000 lidí.
Silný déšť na severovýchodě Číny si na konci července vyžádal kolem 60 mrtvých, z nichž 31 lidí bylo klienty v domově seniorů nedaleko Pekingu. Záplavy ve východočínském Čeng-čou pak před čtyřmi lety zabily nejméně 292 lidí.
Čína je největším světovým producentem skleníkových plynů, které podle odborníků přispívají ke změně klimatu. Ta se mimo jiné projevuje častějšími a intenzivnějšími extrémy v počasí.