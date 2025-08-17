Sever Číny zasáhly po vydatných deštích bleskové povodně. Osm lidí zahynulo a další se pohřešují

Nejméně osm lidí zahynulo a další čtyři se pohřešují na severu Číny, kterou v sobotu pozdě večer zasáhly bleskové povodně. S odvoláním na místní úřady o tom informovala státní tisková agentura Nová Čína.

Záběr z dronu na následky povodně v Comfortu v americkém státě Texas, 5. července 2025

Změna klimatu se projevuje častějšími a intenzivnějšími extrémy v počasí (ilustrační foto) | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Povodeň zasáhla autonomní oblast Vnitřní Mongolsko v sobotu kolem 22.00 místního času (16.00 SELČ) a smetla 13 lidí, kteří tam kempovali. Jeden člověk byl zachráněn, osm zahynulo a čtyři se pohřešují.

Po několikadenních deštích minulý pátek nahlásily deset obětí a 33 pohřešovaných také úřady v severočínské provincii Kan-su. Tam lijáky vyřadily z provozu elektrické a telekomunikační služby a ve čtyřech vesnicích uvěznily přes 4000 lidí.

Silný déšť na severovýchodě Číny si na konci července vyžádal kolem 60 mrtvých, z nichž 31 lidí bylo klienty v domově seniorů nedaleko Pekingu. Záplavy ve východočínském Čeng-čou pak před čtyřmi lety zabily nejméně 292 lidí.

Čína je největším světovým producentem skleníkových plynů, které podle odborníků přispívají ke změně klimatu. Ta se mimo jiné projevuje častějšími a intenzivnějšími extrémy v počasí.

