Na případný útok Turecka tvrdě odpovíme, řekl vrchní velitel Syrských demokratických sil

Syrské demokratické síly (SDF), což jsou arabsko-kurdští spojenci mezinárodní koalice, tvrdě odpoví na případný turecký útok do severní Sýrie. Současně ale vyvinou veškeré diplomatické úsilí, aby se ofenziva vůbec neuskutečnila. Uvedl to ve čtvrtek jejich vrchní velitel Mazlum Kobani, citovaný agenturou Reuters. Damašek 23:42 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci kurdské milice YPG, která stojí v čele arabsko-kurdských Syrských demokratických sil | Foto: Kurdishstruggle | Zdroj: CC BY 2.0

Kurdský velitel ve vzácném interview sdělil, že Washington učinil „vážný pokus“ zabránit turecké ofenzivě proti kurdským bojovníkům, kteří kontrolují rozsáhlou část severní Sýrie při hranici s Tureckem. Podle něj však musí USA své snažení ještě zintenzivnit.

USA: Vojenská akce jakékoli strany v severní Sýrii vzbuzuje obavy. Považovali bychom ji za nepřijatelnou Číst článek

SDF, v jejichž čele stojí kurdská milice YPG, jsou ústřední silou podporovanou Spojenými státy bojující proti Islámskému státu (IS). Za pomoci amerického letectva a speciálních jednotek se jim podařilo osvobodit od džihádistů rozsáhlé území v Sýrii.

Velitel Kobani upozornil, že turecký útok by zaměstnal bojovníky YPG, kteří nyní bojují proti zbytkům jednotek IS ve východní Sýrii a umožnil by jim znovu se rozvinout. „Pokud se turecký útok uskuteční, jednotky YPG budou muset být poslány k hranicím, aby bránily své rodiny,“ uvedl. Bez nich není skutečný boj proti islamistům podle velitele možný.

„Jsme připraveni na jakýkoliv útok a tvrdě na něj odpovíme ... na našem území,“ řekl Kobani, zakladatel SDF a YPG. „Naše diplomacie se od něj dosud snaží (Turecko) odradit.“

Ofenziva Turecka

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu oznámil, že během několika dní zahájí ofenzivu v severovýchodní Sýrii, kde po boku SDF působí kolem 2000 amerických vojáků. Pentagon na to reagoval, že jakákoliv vojenská akce by byla „nepřijatelná“.

Americkou podporu jednotkám YPG ostře kritizuje Ankara, která je spojencem USA v NATO. Kurdské bojovníky považuje za teroristy a tvrdí o nich, že jsou prodlouženou rukou hnutí PKK, které v jihovýchodním Turecku vede po desetiletí ozbrojený boj proti vládě.

Vpád tureckých vojsk do Sýrie se odehrál už v minulých dvou letech na západním břehu řeky Eufrat. Jednotky YPG musely ustoupit, ofenziva však byla vždy omezeného rozsahu. Zčásti proto, že se Turci chtěli vyhnout přímé konfrontaci s americkými vojáky.

SDF ve čtvrtek zaznamenaly úspěch v boji proti Islámskému státu, když se jim podařilo proniknout do města Hadžín, jednoho z jeho posledních opěrných bodů na východních březích Eufratu.