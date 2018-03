Severní Korea začala testování jaderného reaktoru v Jongbjonu, ukazují satelitní snímky

Severní Korea pravděpodobně zahájila předběžné testování jednoho z jaderných reaktorů ve svém středisku v Jongbjonu. Podle analýzy západních expertů o tom vypovídají satelitní snímky z 25. února, napsala v pátek agentura Reuters. Aktivity v Jongbjonu byly zaznamenány v době příprav schůzky severokorejského vůdce Kim Čong-una s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, a možná také se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Pchjongjang 14:06 16. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejská jaderná elektrárna v Jongbjonu | Foto: Kyodo | Zdroj: Reuters

Podle zprávy zveřejněné v britském odborném časopisu Jane's Intelligence Review byly na satelitních snímcích z konce února patrné emise nekondenzovatelných plynů vycházející z komínu experimentálního lehkovodního reaktoru v hlavním jaderném areálu KLDR v Jongbjonu.

V této fázi není jasné, zda Severní Korea plánuje reaktor využívat pro výrobu elektrické energie, nebo pro svůj zbrojní program. Reaktor může sloužit k produkci obohaceného plutonia vhodného pro jaderné zbraně. Experti ale připomínají, že KLDR již má dostatek štěpného materiálu k výrobě několika nukleárních bomb.

Podle zpravodajského serveru CNN je zmíněný reaktor připojen k elektrické síti. Pokud by byl uveden do provozu, mohl by údajně vyrábět asi 25 až 30 megawattů energie, což by mohlo stačit pro město s 50 000 obyvateli.

Severní Korea se odmítá vzdát svých jaderných a raketových zbrojních programů, v poslední době ale naznačila, že by byla ochotna je pozastavit, pokud by měla dostatečné bezpečnostní záruky.