Severní Korea odpálila střelu do Japonského moře. Letos je to už počtrnácté

Severní Korea odpálila směrem do Japonského moře blíže neurčenou střelu, informovala ve středu jihokorejská armáda podle agentur. Japonská pobřežní stráž uvedla, že by to mohla být balistická raketa.

