Severní Korea odpálila balistickou raketu. Ta dopadla do moře u Jižní Koreje, tvrdí Soul

Severní Korea v pondělí odpálila nejméně jednu balistickou střelu do moře u východního pobřeží Jižní Koreje. Oznámila to podle agentury Reuters jihokorejská armáda. Také japonská pobřežní stráž uvedla, že pravděpodobně severokorejská střela dopadla do Japonského moře.

Soul 6:45 6. ledna 2025