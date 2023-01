Stane se nejoblíbenější dítě novým vůdcem Severní Koreje? Kim Čong-un ukázal dceru veřejnosti

Na oslavách nového roku nezaujaly veřejnost předváděné severokorejské balistické rakety, ale především dcera Kim Čong-una. Objevily se spekulace o tom, že by právě ona mohla v budoucnu nahradit svého otce. S odvoláním na jihokorejskou vládu o tom informoval deník Čungang ilbo. Pchjongjang 20:21 31. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novým nástupcem Kima se může stát jeho dcera | Foto: Severokorejská ústřední tisková agentura | Zdroj: Reuters

Severokorejská centrální zpravodajská agentura KCNA dceru popsala jako „nejmilovanější děťátko“, oficiální jméno ani věk ale neuvedla.

Druhý největší představitel armády KLDR končí. Kim Čong-un oznámil zvýšení výroby jaderných hlavic Číst článek

Podle jihokorejské národní zpravodajské služby se dítě jmenuje Kim Ču-e. Dceři by mělo být devět nebo deset let. Její veřejné vystoupení vyvolalo otázky ohledně nástupnictví dynastie Kimů.

Mluvčí ministerstva pro sjednocení Čo Čung-hun na začátku ledna jihokorejským novinářům potvrdil, že šlo už o třetí případ, kdy se Kim Ču-e objevila po boku svého otce. Ministerstvo pro sjednocení rovněž oznámilo, že bude nadále monitorovat a vyhodnocovat informace o Kim Ču-e, napsal deník Čungang ilbo.

Zobrazování vztahu mezi dcerou a otcem představuje symbolickou politiku s cílem posílit stabilitu moci a psychologicky podpořit své občany, což je v souladu se severokorejskou ideologií. Vůdce Kim Čong-un se chce ukázat jako schopný, a že vlastní dostatek zbraní, které ochrání i budoucí generace Severokorejců.

Role žen v KLDR

Ačkoliv bude teď osobnost Kim Ču-i pod drobnohledem, následnicí se zřejmě nestane. Severní Korea zůstává silně patriarchální společností a předpokládá se, že po Kim Čong-unovi nastoupí jeho prvorozený syn. Podle vzoru svého otce Kim Čong-una se také poprvé ukáže až v dospělosti.

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

Neznamená to ale, že Kim Ču-e nebude hrát ve směřování Severní Koreje významnou roli. Například Kimova mladší sestra a nejbližší spolupracovnice Kim Jo-čong se stala první zástupkyní ředitele oddělení propagandy. V současné době často vystupuje jako mluvčí svého bratra.

V KLDR se prosadila i ministryně zahraničí Čchoe Son-hui, která byla zodpovědná za jednání o denuklearizaci, a Kim Kjong-hui, kdysi mocná teta Kim Čong-una. Ta byla jedinou legitimní dcerou prvního severokorejského vůdce Kim Ir-sena a v éře Kim Čong-ila měla obrovský vliv.

Proto stále existuje šance, že se Kimova dcera nakonec nástupkyní stane. Sám Kim Čong-un byl vybrán otcem Kim Čong-ilem jako nový vůdce Severní Koreje i proto, že byl jeho oblíbeným dítětem. Pokud severokorejská média referují o dceři jako o „nejmilovanějším děťátku“, naznačují tím Kim Čong-unovy preference.

Pokud by Kim Čong-unův jediný syn neměl správné předpoklady pro to, aby se stal vůdcem Severní Koreje, bylo by pro Kim Čong-una obtížné jmenovat takového syna svým nástupcem. Naopak jestli Kim Ču-e prokáže, že má dostatečný potenciál, mohla by být pro svého otce logickou volbou – patriarchátu navzdory.

Severokorejská dynastie

Teta Kim Čong-una se po letech objevila na veřejnosti. Jejího manžela nechal vůdce KLDR popravit Číst článek

Kimové jsou v KLDR u moci od roku 1948, proto jsou všichni potomci potenciálními nástupci. Kim Čong-un má tři děti, narozené okolo let 2010, 2013 a 2017. Podle informací jihokorejského ministerstva pro sjednocení by se mělo jednat o nejstaršího syna a dvě dcery.

Odhalení informací o jednom z členů Kimovy rodiny je vždy strategickým rozhodnutí, které musí být pečlivě naplánováno dopředu. Sám Kim Čong-un byl jmenován následníkem v roce 2008, ale poprvé se objevil na veřejnosti až v roce 2010 – dlouhou dobu byl utajován a pobýval ve Švýcarsku.

Kim Čong-unova matka byla druhou ženou Kim Čong-ila, není proto prvorozeným synem. I přes prvotní předsudky ohledně stability severokorejského režimu se Kimovi podařilo moc udržet. Jeho úspěch dokazuje, že v otázce nástupnictví můžou hrát roli i jiné faktory: třeba sympatie rodičů.