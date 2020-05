Západní kultura je ideologickým jedem, varuje severokorejský deník. Vůdce ale americké tvorbě fandí

Severní Korea varovala své občany před „ideologickou a kulturní otravou“, kterou mohou způsobit filmy, hudba či jazyk imperialistického Západu. Podle článku v oficiálním deníku Rodong Sinmun je západní umění a populární kultura „neviditelným nepřítelem“, napsal britský list The Times. Ten zároveň upozornil, že o severokorejském vůdci Kim Čong-unovi je paradoxně známo, že je ctitelem amerických seriálů či filmů o Jamesi Bondovi. Pchjongjang 7:46 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejský vůdce Kim Čong-un | Foto: KCNA | Zdroj: Reuters

„Imperialistické manévry, jejichž cílem je naše ideologická a kulturní otrava, jsou stále brutálnější a snaží se nás rozložit zevnitř tak, že ochromí naše revoluční uvědomění,“ napsal oficiální deník. Podle článku Západ takto způsobil rozvrat i v někdejších socialistických zemích, protože se mu podařilo dosáhnout toho, že se „mládež stala závislou na imperialisty šířeném punkovém stylu“.

KLDR není imunní

Text namířený proti západní popkultuře je podle The Times vzácným jevem, protože režim tím v podstatě přiznává, že není vůči zahraničním vlivům imunní. Platí to i pro vůdce Kim Čong-una, který studoval na mezinárodní škole ve Švýcarsku, mluví několika jazyky a z mnoha indicií vyplývá, že je fanouškem rockové hudby a počítačových her.

Jeho bývalí spolužáci ze Švýcarska médiím řekli, že si vzpomínají na jeho posedlost značkovými teniskami, lásku k basketbalu a náklonnost k písním německé skupiny Modern Talking. Americký basketbalista Dennis Rodman, který se s Kimem několikrát osobně setkal, novinářům popsal, že spolu poslouchali hudbu kapel Pearl Jam, Van Halen a Rolling Stones.