KLDR vystřelila osm raket krátkého doletu, uvedla jihokorejská armáda. Dopadly do Japonského moře

Severní Korea v neděli uskutečnila další raketový test. Do moře vystřelila alespoň jednu balistickou raketu. Uvedla to jihokorejská armáda, která později upřesnila, že šlo o osm raket krátkého doletu. Vypálení několik severokorejských raket potvrdila i japonská vláda. Podle Tokia rakety dopadly do Japonského moře, napsala agentura Kjódó.

Soul 6:49 5. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít