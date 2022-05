Severní Korea nasadila armádu do boje s covidem. Úřady hlásí, že horečku má už 1,48 milionu lidí

Severní Korea mobilizovala armádu, aby distribuovala léky proti covidu-19. Nasadila rovněž více než 10 000 zdravotníků, aby pomohli vysledovat potenciální pacienty s tímto onemocněním. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní tiskovou agenturu. Nebylo přitom bezprostředně jasné, jaké přípravky mají být nakaženým lidem podávány, podotkla agentura AP. Pchjongjang 14:37 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolnice měří teplotu ženě před testem na koronavirus v Severní Korei | Zdroj: Reuters

Severokorejské zdravotnické úřady mezitím oznámily, že se příznaky horečky objevily u dalších 269 510 lidí, čímž se jejich celkový počet zvýšil na více než 1,48 milionu. Kolik z těchto nemocných mělo pozitivní test na koronavirus, Pchjongjang nesdělil. V KLDR jsou omezené testovací kapacity, takže potvrzeno je pouze malé množství případů nákazy koronavirem.

Izolovaná země poprvé oficiálně přiznala výskyt covidu-19 minulý týden. Severní Korea, která má na 26 milionů obyvatel, zatím vykázala 56 úmrtí.

Panují obavy, že šíření nemoci způsobí v Severní Koreji humanitární krizi. Severokorejský zdravotnický systém je dlouhodobě ve špatném stavu a předpokládá se, že většina obyvatel není proti covidu-19 očkovaná. KLDR v minulosti odmítala dodávky očkovacích látek, které jí Světová zdravotnická organizace nabízela v rámci programu COVAX.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un minulý týden vyhlásil v celé zemi uzávěru. Na víkendovém mimořádném zasedání politbyra vládnoucí Korejské strany práce kritizoval představitele zdravotnických úřadů za pomalou reakci na epidemii a nařídil armádě, aby pomohla při distribuci léků.

Jihokorejská agentura Jonhap v úterý uvedla, že Severní Korea vyslala do Číny tři letadla pro zdravotnickou pomoc. „Tři letadla společnosti Air Koryo z KLDR přiletěla v pondělí do čínského města Šen-jang a týž den se vrátila se zdravotnickou zásilkou do vlasti. Šlo o jeden z prvních mezinárodních letů z KLDR od začátku pandemie covidu před více než dvěma lety,“ napsala agentura Jonhap s odvoláním na nejmenované zdroje. Podle nich je pravděpodobné, že budou následovat další podobné lety.

Mluvčí Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Liz Throssellová varovala, že opatření, která Pchjongjang přijme v boji proti covidu, by mohla mít ničivé následky, protože by mohla bránit lidem obstarat si dostatek potravin a dalších základních potřeb. „Děti, kojící matky, starší lidé, bezdomovci a ti, co žijí v odlehlejších venkovských a pohraničních oblastech, jsou zvlášť zranitelní,“ podotkla Throssellová.