Překvapivá korejská schůzka. Kim se na hranicích podruhé sešel s Munem, řešili summit KLDR-USA

Výběr posledních událostí spojených s KLDR (americký prezident Donald Trump kvůli nepřátelským postojům KLDR zrušil summit s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem):

9. ledna - V Pchanmundžomu na linii příměří oddělující korejské státy se konaly první rozhovory mezi zástupci Pchjongjangu a Soulu od roku 2015. KLDR oznámila, že vyšle svou delegaci na zimní olympijské hry do Jižní Koreje, oba státy se také dohodly na obnově vojenské horké linky.

9. února - Severokorejská delegace v čele se sestrou Kim Čong-una a předsedou severokorejského parlamentu, dorazila do dějiště zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, kde se zúčastnila slavnostního zahájení OH. Předtím se neoficiálně setkala s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a jeho manželkou.

5. března - Do KLDR přiletěla jihokorejská vládní delegace, která se sešla s Kimem. Po návratu informovala jihokorejská prezidentská kancelář o tom, že Severní a Jižní Korea se dohodly, že koncem dubna uspořádají po více než desetiletí vrcholnou schůzku. Představitelé Soulu a Pchjongjangu se také na rozhovorech domluvili na zřízení telefonické "horké linky" mezi vůdci obou zemí s cílem snížit vojenské napětí.

9. března - Americký prezident Donald Trump přijal pozvání k osobní schůzce se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

28. března - Severokorejský vůdce přicestoval vlakem do Číny, kde jednal s prezidentem Si Ťin-pchingem. Byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci.

29. března - Zástupci obou korejských států se v Soulu dohodli na tom, že jejich vůdci se sejdou 27. dubna.

21. dubna - Severokorejský vůdce Kim Čong-un oznámil, že KLDR zastavuje jaderné a raketové testy a uzavře jadernou střelnici.

27. dubna - Severní a Jižní Korea se na summitu dohodly, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Oznámily také, že obě země budou usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z 50. let. Kim Čong-un se stal prvním vůdcem KLDR, který od korejské války vkročil na jihokorejskou půdu. Dějištěm první mezikorejské vrcholné schůzky po více než deseti letech byla jihokorejská část pohraniční obce Pchanmundžom, kde Kim pěšky přešel linii oddělující obě země.

8. května - Kim Čong-un podruhé navštívil Čínu. Ve městě Ta-lien, kam nečekaně přicestoval letadlem, se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. "Severní Korea nepotřebuje vlastnit jaderné zbraně, pokud příslušná strana upustí od nepřátelské politiky a bezpečnostních hrozeb namířených vůči KLDR," řekl.

9. května - Severní Korea propustila tři vězněné Američany.

10. května - Trump oznámil na svém twitterovém účtu, že se s Kimem sejde 12. června v Singapuru.

15. května - KLDR pohrozila zrušením červnového summitu Kim Čong-una s Donaldem Trumpem kvůli probíhajícímu vojenskému cvičení USA s Jižní Koreou.

16. května - Trump připustil, že není jasné, zda se summit s KLDR uskuteční. Dodal ale, že chce dále klást důraz na to, aby se KLDR zbavila jaderných zbraní. Pchjongjang upozornil, že se nenechá nutit do toho, aby se svého arzenálu jednostranně vzdal, a opět pohrozil zrušením vrcholné schůzky. KLDR kvůli manévrům zrušila ministerská jednání s představiteli sousední země.

22. května - Trump po jednání se svým jihokorejským protějškem řekl, že Kim myslí jaderné odzbrojení vážně. Dodal ale, že po druhé cestě Kima do Číny zaznamenal v jeho "přístupu drobnou změnu".

24. května - Severní Korea za přítomnosti zahraničních novinářů provedla operaci, při níž podle svých slov zlikvidovala své hlavní jaderné testovací středisko Pchunggje.

- Trump odřekl své setkání s Kimem plánované na 12. června. Za důvod svého rozhodnutí prezident označil Kimovy nedávné projevy s nepřátelskými výpady proti USA. Kimovi také vzkázal, že je připraven se s ním v budoucnu setkat.

25. května - Severní Korea je nadále otevřená dialogu se Spojenými státy. Řešit problémy s USA je připravena kdykoli a jakkoli, řekl podle severokorejské oficiální tiskové agentury KCNA náměstek severokorejského ministra zahraničí Kim Kje-kwan, který je rovněž hlavním vyjednávačem KLDR při rozhovorech o severokorejském jaderném programu.

- Americký prezident Donald Trump připustil, že zrušená schůzka se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem se může uskutečnit brzy, možná i v původně plánovaném termínu. Trump dal najevo potěšení nad prohlášením Severní Koreje, že je i po zrušení summitu americkou stranou otevřena dalším rozhovorům se Spojenými státy.

26. května - Spojené státy jednají se Severní Koreou o obnovení zrušeného summitu, oznámil opakovaně americký prezident Donald Trump. Na twitteru napsal, že Američané vedou s KLDR „velmi produktivní rozhovory“.