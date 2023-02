Za Kim Čong-una jsou restrikce větší. Sice víte, co nesmíte, ale nevíte, co je dovoleno, říká koreanistka

„Severokorejci slíbí komukoli cokoli, když z toho mohou profitovat. Takže to, že poslali slib, je rétorická nota, která v severokorejské diplomacii funguje velmi dobře,“ komentuje koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková spekulace o vojenské pomoci KLDR Rusku. „Jestli tam Severokorejci půjdou, nebo ne, to se podle mě neví, jsou to spekulace,“ dodává v Osobnosti Plus. Praha 17:03 20. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Severní Korea je chudá země, nejvíc peněz ale stále směřuje na zbrojení. Minulý víkend opět odpálili dvě taktické balistické střely, Japonci žádají o mimořádné jednání Rady bezpečnosti OSN. Obchodovat s Ruskem by tak pro ně mohlo být výhodné.

„Já nejsem politolog, takže jestli to pro Severní Koreu bude výhodné, nebo nebude, toť otázka. Protože nevíme, jestli třeba nemá kontrakty s Blízkým východem, které by mohly být finančně zajímavější,“ odpovídá Špitálníková s tím, že pro KLDR je důležitější, co na válku na Ukrajině říká Čína.

Pokud by pak Rusko válku na Ukrajině prohrálo, zřejmě by to v Severní Koreji neznamenalo nic významného. „Myslím, že by to severokorejský režim nebo vládu neohrozilo. Tady je primární, jak se k tomu postaví Čína, která je pro ně gros všeho.“

Kult osobnosti

Korejská lidově demokratická republika, jak zní přesný název, je zemí, kde je pěstován kult osobnosti.

„Volby v Severní Koreji fungují tak, že lidé k volbám jít musejí.“

„Tak on se Kim Čong-un ‚hodí‘ ke spoustě zahraničních – nechci říct – prezidentů nebo diplomatů. Kdysi jsem porovnávala jeho rétoriku s tou Donalda Trumpa a byli si velmi podobní. Také se pak najednou začaly v uvozovkách rozvíjet diplomatické vztahy, které nakonec jediné, k čemu dopomohly, byla podpora severokorejského režimu nebo upevnění kultu osobnosti samotného Kima.“

Trump byl ale prezident, kterého si Američané zvolili. „To se rozhodně nedá říct o Kimovi, protože volby v Severní Koreji fungují tak, že lidé k volbám jít musejí,“ říká.

„Dostanou jeden hlas na takové kartičce, kde je napsán jeden kandidát, a pak to hodí do urny. Když to odmítnou, poruší trestní právo, protože o tom kandidátovi rozhoduje Korejská strana práce a vláda,“ vysvětluje s tím, že když se člověk rozhodne nevolit, poruší severokorejskou morálku, což už může být trestný čin a následuje trest, dokonce pro celou rodinu ve třech generacích.

Tábory mají i převychovat

Za Kim Čong-una jsou restrikce větší než za jeho předchůdců. „Protože potřeboval nějakým způsobem upevnit svou moc. Byl tam totiž naprosto novou tváří, nikdo ho neznal a v zemi bylo mnoho jeho protivníků, kteří mu nedůvěřovali. Navíc byl velmi mladý.“

„A když zavedete represe, tak je to vládnutí snazší. Nechci říci, že má respekt, protože ten to není, spíše je to strach a člověk je povolnější,“ doplňuje Špitálníková.

Připomíná, že za vlády současného vůdce přišly do země nové technologie – dřív nebylo možné, že by někdo mohl mít mobilní telefon, sledoval zahraniční filmy, módu, četl cizí časopisy.

„A Severokorejci nebo severokorejská vyšší vrstva chce mít hezké oblečení, chce se dívat na cizí filmy, ale to je nelegální. Takže Kim Čong-un posunul hranici nejvyšších trestů popravy.“

Dokonce, pokud řeknete do telefonu něco protirežimního, tak za to vám může být zkonfiskován majetek, můžete putovat do pracovních politických táborů anebo můžete být veřejně popraveni.

„Severokorejský režim je vlastně hrozně zajímavý v tom, že víte, co nesmíte říkat, ale vlastně nevíte, co smíte. Ale když v tom vyrůstáte, tak to víte a spíš vycítíte, co je povoleno, co není.“ Záludné je i mluvení o počasí.

„Severokorejci totiž hodně řeší mytologii, takže když je ošklivé počasí, jsou dvě možnosti: Když to bylo za Kim Čong-ila, tak buď byl smutný a plakal, anebo to špatné počasí vysílali Američané,“ popisuje.

„Nejsou tam ale klasické věznice, jak známe od nás – kdy člověka někam zavřou a on tam jen sedí. Co se ví, tak Severokorejci mají tři druhy táborů. V jednom jste do šesti měsíců, což jsou nápravné tábory. Pak tábory od šesti měsíců dál a potom takové, kde jsou lidé doživotně – většinou jsou to političtí za větší přestupky.“

Pokud jde o hygienu, žijí podle koreanistky v „šíleném“ prostředí s nízkými příděly jídla. Mají snad kolem 300 gramů na den, ale za nesmírně fyzicky náročnou práci.

„Severokorejci využívají tyto odsouzence jako pracovní sílu zadarmo. I jejich pracovní doba je velmi dlouhá.“ Navíc mají každý den povinná ideologická cvičení, kde je vyučují, jak je vůdce skvělý, stejně jako se učí jejich dějiny.

„Jednou jsem řešila, jak se liší Severní Korea od pracovních a koncentračních táborů Hitlera nebo Stalina. Oni je přejali od Sovětského svazu a sice člověka zavřou, ale dají jim šanci stát se tím lepším člověkem. Za Hitlera ani Stalina jste žádnou šanci neměli,“ uzavírá Nina Špitálníková.

