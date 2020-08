Severní Korea doposud nepotvrdila jediný případ nákazy koronavirem, v karanténě jsou ale tisíce lidí

Severokorejské úřady posílají potravinovou pomoc do města Kesong uzavřeného kvůli podezření na první případ koronaviru a tisícům lidí nařizují karanténu. Vyplývá to podle agentury AP ze zprávy severokorejských představitelů pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Svojí činností tak budí pochybnosti o tom, zda je jejich tvrzení o absenci koronaviru v zemi pravdivé.

