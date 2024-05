Severní Korea plánuje vyslat do vesmíru špionážní satelit, uvedlo Japonsko. Celkem hodlá vypustit tři

Severní Korea plánuje do 3. června vypustit do vesmíru družici. Uvedlo to v pondělí Japonsko, podle kterého ho o plánu informoval Pchjongjang. Půjde o další pokus KLDR umístit na oběžnou dráhu vojenský špionážní satelit, poznamenala agentura AP. Svou první vojenskou družici země vyslala na orbitu loni v listopadu.

