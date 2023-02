Varování před vojenským cvičení Jižní Koreji a USA? KLDR odpálila balistickou raketu do Japonského moře

Severní Korea v sobotu odpálila balistickou raketu do moře východně od Korejského poloostrova. Oznámila to jihokorejská armáda. Podle japonských úřadů šlo o mezikontinentální balistickou raketu (ICBM), která dopadla do Japonského moře více než 200 kilometrů západně od ostrova Hokkaidó do japonské výlučné ekonomické zóny. V pátek KLDR pohrozila „bezprecedentně“ tvrdou reakcí, pokud Jižní Korea a USA uskuteční plánovanou sérii vojenských cvičení.

