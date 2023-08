KLDR uvolňuje covidová pravidla, lidé se smí z ciziny vrátit domů. ‚Nemají moc na výběr,‘ říká koreanista

Severní Korea po třech letech umožní, aby se její občané v zahraničí vrátili do vlasti. Země uzavřela hranice na začátku roku 2020 kvůli obavám z šíření koronaviru. Opatření se bude týkat i několika desítek tisíců Severokorejců, kteří pracují v Číně či Rusku. „Nejde o to, jestli ti lidé se budou chtít vrátit, nebo ne. Jsou vysíláni státem, nebo firmami, které má pod kontrolou stát. A oni si nemůžou moc vybírat,“ říká koreanista Jaromír Chlada. Rozhovor Praha 17:08 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajka KLDR se třepotá na střeše severokorejské strážní budky na hranici mezi Severem a Jihem (3. ledna 2018). | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Kolika lidí se to může týkat a bude mít vůbec někdo chuť se vracet do Severní Koreje?

Číselné odhady samozřejmě jsou vždycky jenom odhady, co se týče Severní Koreje. Určitě to bude v desítkách tisíc a myslím si, že to budou spíš nižší desítky než vyšší. Nejsou to jenom pracovníci v Rusku a v Číně, ale také v Africe nebo na Blízkém východě, kam Severní Korea taky vysílá skupiny svých pracovníků.

Myslím si, že do značné míry nejde o to, jestli ti lidé se budou chtít vrátit, nebo ne. Ti pracovníci tam jsou vysíláni státem, nebo firmami, které má pod kontrolou stát. Takže organizace pohybu těch pracovníků je daná a oni si nemůžou moc vybírat.

Co tak dlouhá izolace před světem se Severní Koreou vlastně udělala?

Severní Korea zareagoval vlastně úplně nejrychleji a uzavřela kompletně svoje hranice hned na začátku roku 2020 a paradoxně zůstala uzavřená úplně nejdéle ze všech zemí. A ta opatření se zmírňují až teď.

Co to provedlo s tou zemí… Jednak se utlumil obchod, vývoz a dovoz zboží. Velmi se omezil, nebo v podstatě se zastavil pohyb uprchlíků přes hranici do Číny. Je to vidět i na číslech počtu přijatých uprchlíků do Jižní Koreje.

A samozřejmě režim získal mnohem větší kontrolu. Využil toho období, zpřísnil kontroly na hranicích, vůbec ta hranice se více uzavřela, vybudovaly se tam ploty na mnoha úsecích nejen na severokorejské straně, ale i na čínské a posílily se hraniční hlídky.

A další důležitá věc, která nastala, že stát nebo ten režim získal mnohem větší kontrolu nad obchodem. Zastavilo to v podstatě černý obchod, pašování přes hranici. A teď, když se opatření omezí, stát bude mít mnohem větší kontrolu nad pohybem zboží přes hranice.

Vliv na ceny i zboží

Jsou k dispozici nějaké údaje, kolik lidí v Severní Koreji covidem onemocnělo a kolik jich zemřelo?

Tak to jsou čisté spekulace. Režim žádná čísla, nebo relevantní čísla nezveřejňuje. Dokonce dlouhou dobu Severní Korea oficiálně tvrdila, že tam není žádný případ. Nicméně jsou svědectví o horečce, která se šířila a tak... Takže to bychom jenom spekulovali.

Otevření hranic Lidé, kteří přicestují do Severní Koreje, budou muset strávit týden v karanténním zařízení. Severokorejské úřady se rozhodly uvolnit zákaz kvůli zlepšení epidemické situace ve světě. Podle zdrojů agentury Kjódó se však opatření netýká zahraničních návštěvníků, pro které cesty do KLDR zůstávají až na výjimky zapovězené. Tomu, že KLDR uvažuje o uvolnění uzávěry svých hranic, nasvědčovala na konci července také účast ruské a čínské delegace na oslavách 70. výročí příměří v korejské válce. Šlo o první dvě známé zahraniční skupiny, které do země vstoupily po vyhlášené uzávěry hranic v roce 2020.

A dá se odhadnout, jak dnes Severní Korea ekonomicky funguje – po pandemii a energetické krizi?

Samozřejmě se podmínky pro obyvatelstvo zhoršily. Nicméně Severokorejci jsou za ty desítky let od konce korejské války v podstatě vycvičení, takže hranice citlivosti nebo schopnosti přežít za těžkých podmínek je tam mnohem dál než u nás.

Stát funguje. Paradoxně v posledních letech po nástupu Kim Čong-una podle různých odhadů HDP Severní Koreje nejspíš roste. Takže předpoklad, s kterým Kim Čong-un nastupoval, že chce zlepšit ekonomickou situaci obyvatelstva, se mu do určité míry daří. Nicméně toto uzavření hranic a obchodu s Čínou mělo velký vliv na ceny na trzích a vůbec na dostupnost mnoha zboží.

A právě v této oblasti asi bude chtít uvolnit Severní Korea nejvíce svoje hranice, tedy v podnikání s Čínou? Byť tedy pod státní kontrolu, jak říkáte.

Určitě. Obchod s Čínou ani s Ruskem v podstatě neustal úplně. Severní Korea je mistr v pohybu na šedé a černé ekonomice. Navíc kde je poptávka, je i nabídka a obráceně. Takže vývoz surovin ze Severní Koreje a dovoz zboží z Číny víceméně pokračoval. Ale podle čísel, která jsou k dispozici, tak to bylo velmi omezené.