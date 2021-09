Severní Korea oslavila výročí vzniku vojenskou přehlídkou. Povolala i jednotky v plynových maskách

Přehlídka začala o půlnoci místního času (ve středu v 17.00 SELČ) a fotografie přinesla čtvrteční ranní vydání novin. Hlavní severokorejský list Rodong sinmun otiskl snímky vojáků v ochranných oblecích a plynových maskách, které byly odkazem na boj s pandemií covidu-19.

Fotografie raket se ale neobjevily. Mezikontinentální rakety severokorejská armáda v ulicích ukázala při posledních přehlídkách letos v lednu a v říjnu loňského roku.

Kim Čong-un tentokrát během přehlídky nevystoupil s projevem a mnohem větší prostor dostaly polovojenské jednotky a civilní ochrana. Také načasování akce podle agentury AP vypovídá o tom, že byla určena spíše pro domácí publikum a nebyla primárně demonstrací vojenské síly směrem do zahraničí.

„Pilíře ministerstva veřejného zdraví, které jsou zaměřeny na epidemickou prevenci, s vlasteneckým nadšením představily přednosti socialistického systému celému světu, zatímco pevně chrání bezpečnost země a jejích obyvatel před celosvětovou pandemií,“ uvedla státní tisková agentura KCNA.

Analytici upozornili, že KLDR aktuálně řeší tolik domácích problémů včetně pandemie, nedostatku potravin a ekonomické krize, že tentokrát upustila od halasného upozorňování na výzbroj.

„Přehlídka ukazuje, že vláda cítí potřebu budovat domácí jednotu, protože populace evidentně trpí kvůli pandemii a společností se šíří nespokojenost,“ citovala agentura Reuters Hong Mina, analytika jihokorejského Institutu pro národní sjednocení.

It's striking how much healthier Kim Jong Un is looking in these photos from yesterday. However he is doing it -- and there are theories -- he looks a lot better than he did a few months ago. pic.twitter.com/DKqCOFSBF8