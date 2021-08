Obětí výpadku kyslíku v severoosetinské nemocnici je už 11. Podle policie mohlo jít o nedbalost

Další dva pacienti zemřeli v nemocnici ve Vladikavkazu, správním středisku Severní Osetie na jihu Ruska, kde v pondělí po výpadku dodávek kyslíku na jednotku intenzivní péče zemřelo devět pacientů s covidem-19. Oznámila to v úterý agentura Interfax. Celkový počet obětí tak stoupl na 11, uvedl před novináři republikový ministr zdravotnictví Soslan Tebijev. Vladikavkaz 22:34 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Samozřejmě tyto věci spolu nesouvisí. Lidi zemřeli v noci, kyslík jim normálně podávali, ale plíce měli v kritickém stavu,“ řekl Menjajlo Interfaxu (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ale Sergej Menjajlo, který byl pověřen funkcí prozatímní hlavy autonomní republiky, tvrdí, že úmrtí dalších dvou pacientů s výpadkem dodávek kyslíku nesouvisí.

„Samozřejmě tyto věci spolu nesouvisí. Lidi zemřeli v noci, kyslík jim normálně podávali, ale plíce měli v kritickém stavu,“ řekl Menjajlo Interfaxu. Uvedl také, že pondělní poruchu se podařilo opravit a systém dodávek kyslíku se nyní testuje.

Vláda autonomní republiky ještě v pondělí uvedla, že za výpadkem byla technická závada: prasklo podzemní potrubí, které kyslík přivádí. Stalo se tak půldruhého metru pod zemí, a tak se hned nepřišlo na to, co se stalo, tvrdily úřady.

Menjajlo řekl, že místo závady bylo zjištěno a porucha se opravuje, zatímco pacienty závislé na plicní ventilaci začali zdravotníci připojovat k tlakovým lahvím s kyslíkem přiváženým z Mozdoku, Krasnodaru i Moskvy. Úřady ujišťovaly, že životy dalších pacientů nejsou ohroženy.

71 lidí v kritickém stavu

Na jednotce intenzivní péče podle Informační tiskové agentury Ruska bylo dohromady 71 lidí. Devět lidí v pondělí zemřelo a 62 pacientů zůstávalo ve vážném stavu. Dříve úřady podle listu Vedomosti informovaly o sedmi mrtvých a dvou pacientech ve vážném stavu.

Informační tisková agentura Ruska později upřesnila, že zemřelo osm žen a jeden muž ve věku od 47 do 85 let. Všichni se ocitli na jednotce intenzivní péče, protože byli v kritickém stavu.

„Očití svědci vylíčili, že lékaři poprosili příbuzné pacientů, kteří byli u vchodu do nemocnice, aby pomohli přepravit pacienty do jiných místností, kde je bylo možné napojit na rezervní systém dodávek kyslíku. Kdyby tito lidé nepomohli, obětí by bylo nejspíše více,“ napsal Kommersant na svém webu.

V nemocnici se podle úřadů nacházelo celkem 651 lidí, včetně 308 pacientů s covidem-19, poznamenala BBC.

Kriminalisté vyšetřují úmrtí pacientů podle paragrafu o usmrcení z nedbalosti. Policisté v úterý podle agentury Interfax zadrželi osmapadesátiletého primáře nemocnice, jehož jméno nesdělili, a hodlají požádat soud o uvalení vazby.