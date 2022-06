V Severodoněcku zůstává 15 tisíc civilistů, humanitární pomoc se ale do města nedostane

Rusko už 110 dní útočí na Ukrajinu. Ostřelování opět zažili obyvatelé Charkovské a sousední Sumské oblasti u hranice s Ruskem. Nejtěžší je situace v Donbasu, kde ukrajinské síly svádějí těžké boje v Severodoněcku.Na místě zůstávají stále tisíce civilistů. Dostat k nim humanitární pomoc je ale velmi obtížně, někdy nemožné. Severodoněck 16:16 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chemička Azot v ukrajinském Severodoněcku po ruském ostřelování | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

Situace není pro ukrajinskou stranu příliš dobrá. Vojenský správce Luhanské oblasti Serhij Hajdaj oznámil, že Rusové ovládají asi 70% města a bojuje se o každý metr.

Ve městě je teď asi 15000 lidí. Mnozí z nich se ukrývají v obrovském průmyslovém areálu města. Z toho asi 500, včetně 40 dětí, se pak nachází v chemičce Azot, která je také ostřelovaná a co víme, došlo k narušení rezervoárů s chemickými látkami.

Je těžké říct, jak přesně teď situace městě vypadá, jelikož de facto není možné se tam dostat. Hajdaj opět zopakoval, že dovoz humanitární pomoci nebo evakuace obyvatel do Sevedoněcku v tuto chvíli není možný.

S velkými obtížemi lze pomáhat blízkému Lysyčansku, ale tam projedou maximálně dvě auta s humanitární pomoci denně. To je vzhledem k tomu, že ve městě je 30 000 civilistů velmi málo.

Ostřelování Bachmutu

Dalším důležitým bodem je město Bachut, kde probíhalo noční ostřelování. Pro Rusko je Bachmut dalším cílem v oblasti vedle Slovjansku, Severodoněcku a Lysyčansku. Bachmut je velmi blízko bojové linie a otevírá právě jedinou přístupovou cestu k Severodoněcku a Lysyčansku.

Vede odtud tím pádem i jediná trasa, kterou je možné se do těchto měst dostat s humanitárními auty. Někteří se snaží tam jet na vlastní pěst a pomáhat tamním obyvatelům, ale co víme, bylo tam hodně zranění.

Hodně z nich bylo ostřelováno už po cestě nebo byli zraněni v samotném Bachmutu. Nedávný útok byl, ale rozhodně největší za minimálně tři týdny.

Turisté v Mariupolu

Na sociálních sítích se objevily záběry, kde jakási průvodkyně nějaké fiktivní turisty vodí po mariupolském divadle, tedy spíše po ruinách co po něm zbyly. Návštěvníkům oznamuje, že už 22. února, tedy dva dny před ruským vpádem, byli v divadle ukrajinští vojáci, kteří si z něj udělali jakousi pevnost.

Neuvěřitelný cynismus. russ pořádá exkurze po mariupolském divadle. Tahle “průvodkyně” lže jako lavrov. Říká, že v divadle byli ukrajinští vojáci už 22. února, dva dny před ruským vpádem. Fakt nebyli. Byl jsem tam. Divadlo fungovalo jako divadlo a nikdo neměl ani tušení, co bude pic.twitter.com/SgVOi5S4XI — Martin Dorazín (@mdorazin) June 13, 2022

Reportér Radiožurnálu byl v tu dobu přímo na místě a to až do 27. února. Divadlo je pro Mariupol místem setkávání. Vždycky, když si dáte s někým sraz, tak je to většinou právě u tohoto divadla. Bydleli jsme jen malý kousek odtud a žádné ukrajinské vojáky jsem tam neviděl. V divadle se normálně hrála představení a nikdo o dva dny předtím netušil, co se blíží.